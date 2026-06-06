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madáritató

Ne dőljön be ennek a népszerű kerti praktikának – szakértők szerint a madarak bánhatják

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Sokan keresnek egyszerű megoldást arra, hogyan maradjon tiszta a madarak ivóvize. A madáritatók körül azonban egy olyan tanács terjed, amely bár részben működhet, a szakértők szerint nem ez a legjobb megoldás.
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madáritatóalgásodáshigiénia

A madáritató fontos szerepet játszik a kerti és városi madarak életében, különösen a melegebb időszakokban. Az állóvíz azonban idővel algásodni kezdhet, ezért sokan különféle praktikákat alkalmaznak annak érdekében, hogy tovább tiszta maradjon. Az egyik legismertebb tanács szerint érdemes rézpénzt tenni a vízbe, mert az lassíthatja az algák szaporodását. A természetvédelmi szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a megfelelő higiénia sokkal fontosabb, mint bármilyen házi trükk - számolt be róla a My Home Book.

A rendszeresen tisztított madáritató segíthet megelőzni a kórokozók elszaporodását.
A rendszeresen tisztított madáritató segíthet megelőzni a kórokozók elszaporodását
Fotó: Unsplash

Miért tesznek rézpénzt a vízbe?

A módszer alapja nem teljesen alaptalan. A réz úgynevezett biocid hatású anyag, vagyis képes gátolni bizonyos mikroorganizmusok, köztük az algák növekedését.

A vízbe kerülő rézionok:

  • károsíthatják az algák sejtfalát;
  • akadályozhatják a fotoszintézist;
  • megzavarhatják egyes enzimfolyamatokat.

Ennek köszönhetően az algásodás üteme lassulhat, teljesen megszüntetni azonban nem lehet vele a problémát.

A szakértők szerint a réz bizonyos mértékig valóban visszafoghatja az algák növekedését. A gyakorlatban azonban ez nem jelent végleges megoldást. Ráadásul a forgalomban lévő aprópénzek többsége nem tiszta rézből készül, így hatásuk is korlátozott lehet.

A természetvédők szerint a figyelmet nem az algákra, hanem a vízben gyorsan elszaporodó kórokozókra érdemes összpontosítani.

Mire kell figyelni a madáritató használatakor?

A szakemberek szerint a madarak egészségének megőrzése érdekében néhány alapvető szabályt érdemes betartani:

  • a vizet naponta cserélni kell;
  • az itatót rendszeresen kefével ki kell tisztítani;
  • kerülni kell a vegyi anyagok használatát;
  • célszerű könnyen tisztítható, sekély edényt választani.

A rendszeres karbantartással az algák kialakulása és a kórokozók elszaporodása is jelentősen csökkenthető.

Bár a réz algagátló hatása tudományosan ismert, a szakértők nem javasolják, hogy pénzérméket helyezzünk a madáritatóba. A madarak számára a legbiztonságosabb megoldást továbbra is a rendszeres tisztítás és a friss víz biztosítása jelenti. A természetvédők szerint egy gondosan karbantartott madáritató sokkal többet ér bármilyen gyors vagy egyszerű praktikánál.

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