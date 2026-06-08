Újabb fordulat Madeleine McCann ügyében: titkos akták kerültek Scotland Yardhoz

Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz egyik apartmanjából, ahol családjával nyaralt. A hároméves brit kislány eltűnése azóta is megoldatlan, a brit Metropolitan Police 2011 óta Operation Grange néven folytat nyomozást az ügyben. A német hatóságok 2020-ban jelentették be, hogy Christian Bruecknert vizsgálják az ügyben, 2022-ben pedig hivatalosan is gyanúsítottként nevezték meg Portugáliában.
Madeleine McCann eltűnése: az előzmények
A kislány eltűnésekor a család a portugál üdülőhelyen nyaralt, Madeleine pedig a testvéreivel az apartmanban tartózkodott, miközben szülei a közelben vacsoráztak. Az ügy hatalmas nemzetközi figyelmet kapott, de a holttest soha nem került elő, és senkit nem ítéltek el a kislány eltűnése miatt.
Christian Brueckner neve évekkel később került elő hangsúlyosan a nyomozásban. A német férfi korábban Praia da Luz környékén élt, és a térséghez több bűncselekmény is kötötte. 2025 szeptemberében szabadult németországi börtönbüntetéséből, amelyet egy 2005-ben, Portugáliában elkövetett nemi erőszak miatt töltött le.
A férfi tagadja, hogy köze lenne Madeleine eltűnéséhez.
Új bizonyítékokat kaptak a brit nyomozók
A friss fejlemény szerint Scotland Yard nyomozói egy olyan, német hatóságok által összeállított iratcsomagot kaptak, amely Christian Bruecknerrel kapcsolatos dokumentumokat, képeket és az ügyhöz köthető információkat tartalmazhat. A brit sajtó szerint a dosszié „bombaként ható” részleteket is rejthet, és azt mutatja, hogy a brit rendőrség érdeklődése Brueckner iránt továbbra is komoly.
A német nyomozók továbbra is azt állítják, hogy rendelkeznek fizikai, bár nem igazságügyi szakértői értelemben vett törvényszéki bizonyítékkal arra, hogy Madeleine már nem él.
A hírek szerint egy merevlemez is fontos szerepet játszhat a német hatóságok álláspontjában, amelyen Portugáliához és az eltűnés időszakához köthető fájlok lehetnek – számolt be a fejleményekről a Daily Mail.
Mi köti Christian Bruecknert az ügyhöz?
A nyomozásban több közvetett körülmény is Brueckner felé terelte a figyelmet. A hatóságok korábban mobiltelefon-adatokra hivatkoztak, amelyek szerint a férfi telefonja Madeleine eltűnésének idején a környéken lehetett. Emellett egy informátor már 2008-ban megnevezte őt a brit és a német rendőröknek, és azt állította, Brueckner később olyan kijelentést tett, amely a kislány elrablására utalhatott.
Fontos ugyanakkor, hogy Bruecknert Madeleine McCann eltűnése miatt eddig nem vádolták meg, és ő következetesen tagadja az érintettségét. A német ügyészség is jelezte korábban, hogy bár Bruecknert tekintik fő gyanúsítottnak, a vádemeléshez szükséges bizonyítéki szintet eddig nem sikerült elérni.
Még mindig hosszú út vezethet a vádemelésig
A brit hatóságok korábban megpróbálták elérni, hogy Brueckner együttműködjön a nyomozókkal, de a férfi nem volt hajlandó vallomást tenni. A hírek szerint Scotland Yard azt is vizsgálja, hogyan lehetne őt Nagy-Britanniába vinni, ám a kiadatás jogilag bonyolult, mivel Németország szigorú szabályokhoz köti saját állampolgárainak nem EU-s országba történő kiadatását.
A Metropolitan Police közlése szerint a nyomozás továbbra is aktív, és a brit hatóságok szoros kapcsolatban állnak német és portugál kollégáikkal. Az új dosszié ezért nem feltétlenül jelent azonnali áttörést, de új lendületet adhat annak a nyomozásnak, amely Madeleine McCann eltűnése óta már csaknem húsz éve tart.
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