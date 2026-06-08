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Madeleine McCann

Újabb fordulat Madeleine McCann ügyében: titkos akták kerültek Scotland Yardhoz

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Madeleine McCann eltűnése közel két évtizede az egyik legismertebb európai bűnügy. Most újabb fejlemény történt az ügyben: a Madeleine McCann-nyomozás brit vezetői olyan német rendőrségi iratcsomagot kaptak, amely a fő gyanúsítottként kezelt Christian Bruecknerrel kapcsolatos bizonyítékokat tartalmazhat.
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Madeleine McCanneltűnésChristian BrücknerMadeleine McCann eltűnése

Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz egyik apartmanjából, ahol családjával nyaralt. A hároméves brit kislány eltűnése azóta is megoldatlan, a brit Metropolitan Police 2011 óta Operation Grange néven folytat nyomozást az ügyben. A német hatóságok 2020-ban jelentették be, hogy Christian Bruecknert vizsgálják az ügyben, 2022-ben pedig hivatalosan is gyanúsítottként nevezték meg Portugáliában.

An undated handout picture shows three-year old British girl Madeleine McCann who went missing at the Ocean club apartment hotel in Praia de Luz is pictured in Lagos. A team of three British police detectives arrived in Portugal 05 May 2007 to help track down a suspected kidnapper believed to have abducted a British toddler. AFP PHOTO/ HANDOUT (Photo by AFP)
Madeleine McCann Portugáliában tűnt el 2007-ben
Fotó: AFP

Madeleine McCann eltűnése: az előzmények

A kislány eltűnésekor a család a portugál üdülőhelyen nyaralt, Madeleine pedig a testvéreivel az apartmanban tartózkodott, miközben szülei a közelben vacsoráztak. Az ügy hatalmas nemzetközi figyelmet kapott, de a holttest soha nem került elő, és senkit nem ítéltek el a kislány eltűnése miatt.

Christian Brueckner neve évekkel később került elő hangsúlyosan a nyomozásban. A német férfi korábban Praia da Luz környékén élt, és a térséghez több bűncselekmény is kötötte. 2025 szeptemberében szabadult németországi börtönbüntetéséből, amelyet egy 2005-ben, Portugáliában elkövetett nemi erőszak miatt töltött le. 

A férfi tagadja, hogy köze lenne Madeleine eltűnéséhez.

Christian Brueckner az ügy fő gyanúsítottja az ügyvédjével beszél
Christian Brueckner az ügy fő gyanúsítottja az ügyvédjével beszél
Fotó: MICHAEL MATTHEY / POOL

Új bizonyítékokat kaptak a brit nyomozók

A friss fejlemény szerint Scotland Yard nyomozói egy olyan, német hatóságok által összeállított iratcsomagot kaptak, amely Christian Bruecknerrel kapcsolatos dokumentumokat, képeket és az ügyhöz köthető információkat tartalmazhat. A brit sajtó szerint a dosszié „bombaként ható” részleteket is rejthet, és azt mutatja, hogy a brit rendőrség érdeklődése Brueckner iránt továbbra is komoly.

A német nyomozók továbbra is azt állítják, hogy rendelkeznek fizikai, bár nem igazságügyi szakértői értelemben vett törvényszéki bizonyítékkal arra, hogy Madeleine már nem él. 

A hírek szerint egy merevlemez is fontos szerepet játszhat a német hatóságok álláspontjában, amelyen Portugáliához és az eltűnés időszakához köthető fájlok lehetnek – számolt be a fejleményekről a Daily Mail.

Német nyomozók dolgoznak Algarve-ban 2025. június 3-án. A portugál rendőrök és német nyomozók átkutatják a bozótos területeket, hogy nyomokat találjanak Madeleine McCann eltűnése kapcsán.
Német nyomozók dolgoznak Algarve-ban 2025. június 3-án. A portugál rendőrök és német nyomozók átkutatják a bozótos területeket, hogy nyomokat találjanak Madeleine McCann eltűnése kapcsán.
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Mi köti Christian Bruecknert az ügyhöz?

A nyomozásban több közvetett körülmény is Brueckner felé terelte a figyelmet. A hatóságok korábban mobiltelefon-adatokra hivatkoztak, amelyek szerint a férfi telefonja Madeleine eltűnésének idején a környéken lehetett. Emellett egy informátor már 2008-ban megnevezte őt a brit és a német rendőröknek, és azt állította, Brueckner később olyan kijelentést tett, amely a kislány elrablására utalhatott.

Fontos ugyanakkor, hogy Bruecknert Madeleine McCann eltűnése miatt eddig nem vádolták meg, és ő következetesen tagadja az érintettségét. A német ügyészség is jelezte korábban, hogy bár Bruecknert tekintik fő gyanúsítottnak, a vádemeléshez szükséges bizonyítéki szintet eddig nem sikerült elérni.

An undated handout photograph released by the Metropolitan Police in London on June 3, 2020, shows Madeleine McCann who disappeared in Praia da Luz, Portugal on May 3, 2007. German police said Wednesday they have identified a new suspect in the mysterious disappearance of British girl Madeleine McCann in 2007. "In connection with the disappearance of the then three-year-old British girl Madeleine Beth McCann..., the Braunschweig public prosecutor's office is investigating a 43-year-old German citizen on suspicion of murder," said federal police in a statement. (Photo by Handout / METROPOLITAN POLICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / METROPOLITAN POLICE " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A londoni Metropolitan Police által 2020. június 3-án kiadott, dátum nélküli fénykép Madeleine McCann-t ábrázolja, aki 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luzban.
Fotó: HANDOUT / METROPOLITAN POLICE

Még mindig hosszú út vezethet a vádemelésig

A brit hatóságok korábban megpróbálták elérni, hogy Brueckner együttműködjön a nyomozókkal, de a férfi nem volt hajlandó vallomást tenni. A hírek szerint Scotland Yard azt is vizsgálja, hogyan lehetne őt Nagy-Britanniába vinni, ám a kiadatás jogilag bonyolult, mivel Németország szigorú szabályokhoz köti saját állampolgárainak nem EU-s országba történő kiadatását.

A Metropolitan Police közlése szerint a nyomozás továbbra is aktív, és a brit hatóságok szoros kapcsolatban állnak német és portugál kollégáikkal. Az új dosszié ezért nem feltétlenül jelent azonnali áttörést, de új lendületet adhat annak a nyomozásnak, amely Madeleine McCann eltűnése óta már csaknem húsz éve tart.

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