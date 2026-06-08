Újabb fordulat Madeleine McCann ügyében: titkos akták kerültek Scotland Yardhoz

Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz egyik apartmanjából, ahol családjával nyaralt. A hároméves brit kislány eltűnése azóta is megoldatlan, a brit Metropolitan Police 2011 óta Operation Grange néven folytat nyomozást az ügyben. A német hatóságok 2020-ban jelentették be, hogy Christian Bruecknert vizsgálják az ügyben, 2022-ben pedig hivatalosan is gyanúsítottként nevezték meg Portugáliában.

Madeleine McCann Portugáliában tűnt el 2007-ben

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Madeleine McCann eltűnése: az előzmények

A kislány eltűnésekor a család a portugál üdülőhelyen nyaralt, Madeleine pedig a testvéreivel az apartmanban tartózkodott, miközben szülei a közelben vacsoráztak. Az ügy hatalmas nemzetközi figyelmet kapott, de a holttest soha nem került elő, és senkit nem ítéltek el a kislány eltűnése miatt.

Christian Brueckner neve évekkel később került elő hangsúlyosan a nyomozásban. A német férfi korábban Praia da Luz környékén élt, és a térséghez több bűncselekmény is kötötte. 2025 szeptemberében szabadult németországi börtönbüntetéséből, amelyet egy 2005-ben, Portugáliában elkövetett nemi erőszak miatt töltött le.

A férfi tagadja, hogy köze lenne Madeleine eltűnéséhez.

Christian Brueckner az ügy fő gyanúsítottja az ügyvédjével beszél

Fotó: MICHAEL MATTHEY / POOL

Új bizonyítékokat kaptak a brit nyomozók

A friss fejlemény szerint Scotland Yard nyomozói egy olyan, német hatóságok által összeállított iratcsomagot kaptak, amely Christian Bruecknerrel kapcsolatos dokumentumokat, képeket és az ügyhöz köthető információkat tartalmazhat. A brit sajtó szerint a dosszié „bombaként ható” részleteket is rejthet, és azt mutatja, hogy a brit rendőrség érdeklődése Brueckner iránt továbbra is komoly.

A német nyomozók továbbra is azt állítják, hogy rendelkeznek fizikai, bár nem igazságügyi szakértői értelemben vett törvényszéki bizonyítékkal arra, hogy Madeleine már nem él.

A hírek szerint egy merevlemez is fontos szerepet játszhat a német hatóságok álláspontjában, amelyen Portugáliához és az eltűnés időszakához köthető fájlok lehetnek – számolt be a fejleményekről a Daily Mail.

Német nyomozók dolgoznak Algarve-ban 2025. június 3-án. A portugál rendőrök és német nyomozók átkutatják a bozótos területeket, hogy nyomokat találjanak Madeleine McCann eltűnése kapcsán.

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Mi köti Christian Bruecknert az ügyhöz?

A nyomozásban több közvetett körülmény is Brueckner felé terelte a figyelmet. A hatóságok korábban mobiltelefon-adatokra hivatkoztak, amelyek szerint a férfi telefonja Madeleine eltűnésének idején a környéken lehetett. Emellett egy informátor már 2008-ban megnevezte őt a brit és a német rendőröknek, és azt állította, Brueckner később olyan kijelentést tett, amely a kislány elrablására utalhatott.