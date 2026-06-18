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tragikus baleset

Rémálommá vált a repülés: tragikus balesetben vesztette életét egy brit férfi

2 órája
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Halálos siklóernyős baleset történt Spanyolország északkeleti részén. A 63 éves brit férfi egy nagyfeszültségű vezetéken akadt fenn, a mentők pedig már nem tudták megmenteni az életét – írta meg a DailyMail.
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tragikus balesetpalau de nogueraspanyolország

Életét vesztette egy brit férfi siklóernyős balesetben Spanyolország északkeleti részén, miután fennakadt egy nagyfeszültségű vezetéken – tájékoztat a DailyMail.

nagyfeszültségű
Nagyfeszültségű vezeték okozta a tragédiát
Fotó: 123RF

Halálos zuhanás: nagyfeszültségű vezeték állhat a tragédia hátterében

A tragédia szerdán délután történt Palau de Noguera közelében, amely egy történelmi település a katalóniai Lleida tartományban, nem messze Tremp városától.

A mentőszolgálatok azt követően vonultak a helyszínre, hogy bejelentés érkezett egy súlyosan sérült siklóernyősről.

Egyelőre nem tudni, hogy a 63 éves brit férfi Spanyolországban élt-e, vagy turistaként tartózkodott az országban.

A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben, de a rendelkezésre álló információk szerint a halálesetet balesetként kezelik.

A tragédia alig egy hónappal azután történt, hogy ugyanebben a tartományban egy 68 éves siklóernyős is halálos balesetet szenvedett.

Nem ez az első eset

2023 júliusában Portugáliában is meghalt egy brit siklóernyős.

A mentőegységek akkor egy segélyhívást követően indítottak keresést, miután egy helyi lakos arról számolt be, hogy egy siklóernyős lezuhant egy Lisszabontól északra fekvő kirándulóhely közelében.

Az áldozatot nehezen megközelíthető területen találták meg, addigra azonban már szívleállást szenvedett.

Bár az egészségügyi szakemberek megpróbálták újraéleszteni, a helyszínen meghalt.

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