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royal mail

Csigaposta? 19 évvel később bukkant fel a fontos küldemény

1 órája
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Sokszor előfordul, hogy a postai küldemények késnek néhány napot, egyes esetekben akár heteket is. A Royal Mailnek azonban sikerült felülmúlnia a csigaposta jelentését – egy magazint 19 évvel a megrendelés után kézbesítettek.
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Egy brit férfi 2007-ben rendelt egy nevelésről szóló magazint, amely nem érkezett meg. A különös ügy azonban csak 19 évvel később zárult le, amikor a küldemény váratlanul felbukkant a postaládájában – írja a BBC

„19 éve eltűnt” magazin bukkant fel a postaládában – a Royal Mail is magyarázkodik
„19 éve eltűnt” magazin bukkant fel a postaládában – a Royal Mail is magyarázkodik  (a kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Paul Edwards, a 52 éves brit apa elmondta, hogy annak idején a Mother & Baby magazinra fizetett elő, amikor lánya még csak 18 hónapos volt, fia pedig még meg sem született. 

A csomag azonban soha nem érkezett meg – egészen mostanáig. 

19 évvel később kopogtatott a postás a magazinnal

A férfi szerint pénteken egyszer csak megjelent a küldemény, amelyhez a Royal Mail egy bocsánatkérő üzenetet is mellékelt „az okozott kellemetlenségért”. 

Egy félig szétszakadt, gyűrött csomag jött, és csak néztem, hogy ez mi a csoda”

– mesélte. 

A Royal Mail közlése szerint a levelezőrendszerükben az ilyen jellegű késések rendkívül ritkák. A vállalat szerint valószínűbb, hogy a magazin valahogyan visszakerült a postai rendszerbe, nem pedig végleg elveszett. 

Az egész helyzet annyira abszurd. A gyerekeim is csak azt mondják: ez egyszerűen hihetetlen”

– mondta. 

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