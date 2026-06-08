Csigaposta? 19 évvel később bukkant fel a fontos küldemény

Egy brit férfi 2007-ben rendelt egy nevelésről szóló magazint, amely nem érkezett meg. A különös ügy azonban csak 19 évvel később zárult le, amikor a küldemény váratlanul felbukkant a postaládájában – írja a BBC.

„19 éve eltűnt” magazin bukkant fel a postaládában – a Royal Mail is magyarázkodik (a kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

Paul Edwards, a 52 éves brit apa elmondta, hogy annak idején a Mother & Baby magazinra fizetett elő, amikor lánya még csak 18 hónapos volt, fia pedig még meg sem született.

A csomag azonban soha nem érkezett meg – egészen mostanáig.

19 évvel később kopogtatott a postás a magazinnal

A férfi szerint pénteken egyszer csak megjelent a küldemény, amelyhez a Royal Mail egy bocsánatkérő üzenetet is mellékelt „az okozott kellemetlenségért”.

Egy félig szétszakadt, gyűrött csomag jött, és csak néztem, hogy ez mi a csoda”

– mesélte.

A Royal Mail közlése szerint a levelezőrendszerükben az ilyen jellegű késések rendkívül ritkák. A vállalat szerint valószínűbb, hogy a magazin valahogyan visszakerült a postai rendszerbe, nem pedig végleg elveszett.

Az egész helyzet annyira abszurd. A gyerekeim is csak azt mondják: ez egyszerűen hihetetlen”

– mondta.

Dad has baby magazine delivered 19 years after ordering it https://t.co/Y3mGvY1zyd — BBC News (UK) (@BBCNews) June 7, 2026

Bajban van a Temu – belerokkanhat az általa generált versenybe

A Temu tulajdonosa, a PDD egy év alatt a legnagyobb tőzsdei esését szenvedte el a vártnál gyengébb árbevétel miatt. A PDD Holdings részvényei egy év óta nem látott mértékben estek, miután a vállalat első negyedéves árbevétele elmaradt az elemzői várakozásoktól. A gyengébb eredmények hátterében részben az egyre kiélezettebb kínai belföldi verseny, valamint a visszafogott fogyasztói hangulat áll, amit a Temu megérez.