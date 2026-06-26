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magdeburgi terrortámadás

Több embert megölt, százakat megsebesített – most ítélet született a magdeburgi terrorista ügyében

52 perce
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Ítélet született Németország egyik legsúlyosabb merényletének ügyében. A magdeburgi terrortámadás elkövetőjét, Taleb al-Abdulmohsent elítélték 2026. június 26-án, pénteken. A 2024-es németországi terrormerénylet egész Európát megrázta.
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Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték pénteken, 2026. június 26-án Taleb al-Abdulmohsent, a magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás elkövetőjét. Az 51 éves, Szaúd-Arábiából származó orvost gyilkosság, gyilkossági kísérlet és súlyos testi sértés miatt mondták ki bűnösnek.

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a 2024-es magdeburgi terrortámadás elkövetőjét, 23 December 2024, Saxony-Anhalt, Magdeburg: A sea of flowers, candles and wide offerings of mourning in front of St. John's Church. From there, a human chain will commemorate the victims and those affected by the attack at Magdeburg's Christmas market. Photo: Sebastian Willnow/dpa (Photo by SEBASTIAN WILLNOW / dpa Picture-Alliance via AFP)
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a 2024-es magdeburgi terrortámadás elkövetőjét (A képen a támadás áldozatai előtt tisztelgő virágok és gyertyák láthatók a Szent János-templom előtt) Fotó: SEBASTIAN WILLNOW / DPA

Elítélték a magdeburgi terrortámadás elkövetőjét

A bíróság biztonsági őrizetet is elrendelt vele szemben, vagyis a döntés alapján a férfi soha többé nem kerülhet szabadlábra.

A támadás 2024. december 20-án történt, amikor Taleb al-Abdulmohsen autóval hajtott be a magdeburgi karácsonyi vásár területére. 

A merényletben hat ember meghalt, több mint háromszázan megsérültek.

Az ügyészség szerint a férfi hosszabb időn át tervezte a támadást, a nyomozók pedig a járműben egy végrendeletet is találtak. A főügyészség korábban életfogytiglani szabadságvesztést kért rá.

A per 2025. november 10-én kezdődött. A bíróság több mint száz tanút és több szakértőt hallgatott meg. A pszichiátriai szakértő szerint a vádlott beszámítható volt, és továbbra is veszélyt jelent a társadalomra – számolt be a Bild.

A képre kattintva galéria nyílik:

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Galéria: Autó hajtott emberek közé a magdeburgi karácsonyi vásárban, rengeteg a sérült
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Tűzoltók és mentők a magdeburgi karácsonyi vásár helyszínén, miután egy jármű belehajtott a tömegbe

A magdeburgi terrortámadás

A magdeburgi terrortámadás 2024. december 20-án történt, amikor egy autó a kelet-németországi város karácsonyi vásárának tömegébe hajtott. A támadásban kezdetben öt halálos áldozatról és mintegy kétszáz sérültről érkeztek hírek, több sérült állapota életveszélyes volt. Az áldozatok között egy 9 éves fiú és több nő is volt.

23 December 2024, Saxony-Anhalt, Magdeburg: Human chain in memory of the victims and those affected by the attack at the Magdeburg Christmas market. Photo: Sebastian Willnow/dpa (Photo by SEBASTIAN WILLNOW / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: SEBASTIAN WILLNOW / DPA

A támadással gyanúsított Taleb Jawad al-Abdulmohsent közvetlenül a gázolás után elfogták. A szaúdi származású orvos 2006 óta élt Németországban, és a beszámolók szerint korábban többször is konfliktusba került a hatóságokkal. A beszámoló szerint később az is kiderült, hogy az elkövető kábítószer hatása alatt állhatott.

A videón az akkor még feltételezett merénylő elfogása látható.

Terrorizmus Németországban: karácsonyi vásárból lett tragédia

A merénylet különösen nagy sokkot okozott, mert egy ünnepi rendezvényen, civilek között történt. A támadás után újra felerősödött a vita Németországban a bevándorláspolitikáról, a hatósági mulasztásokról és a közterületi rendezvények biztonságáról.

 

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