Több embert megölt, százakat megsebesített – most ítélet született a magdeburgi terrorista ügyében

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték pénteken, 2026. június 26-án Taleb al-Abdulmohsent, a magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás elkövetőjét. Az 51 éves, Szaúd-Arábiából származó orvost gyilkosság, gyilkossági kísérlet és súlyos testi sértés miatt mondták ki bűnösnek.
Elítélték a magdeburgi terrortámadás elkövetőjét
A bíróság biztonsági őrizetet is elrendelt vele szemben, vagyis a döntés alapján a férfi soha többé nem kerülhet szabadlábra.
A támadás 2024. december 20-án történt, amikor Taleb al-Abdulmohsen autóval hajtott be a magdeburgi karácsonyi vásár területére.
A merényletben hat ember meghalt, több mint háromszázan megsérültek.
Az ügyészség szerint a férfi hosszabb időn át tervezte a támadást, a nyomozók pedig a járműben egy végrendeletet is találtak. A főügyészség korábban életfogytiglani szabadságvesztést kért rá.
A per 2025. november 10-én kezdődött. A bíróság több mint száz tanút és több szakértőt hallgatott meg. A pszichiátriai szakértő szerint a vádlott beszámítható volt, és továbbra is veszélyt jelent a társadalomra – számolt be a Bild.
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A magdeburgi terrortámadás
A magdeburgi terrortámadás 2024. december 20-án történt, amikor egy autó a kelet-németországi város karácsonyi vásárának tömegébe hajtott. A támadásban kezdetben öt halálos áldozatról és mintegy kétszáz sérültről érkeztek hírek, több sérült állapota életveszélyes volt. Az áldozatok között egy 9 éves fiú és több nő is volt.
A támadással gyanúsított Taleb Jawad al-Abdulmohsent közvetlenül a gázolás után elfogták. A szaúdi származású orvos 2006 óta élt Németországban, és a beszámolók szerint korábban többször is konfliktusba került a hatóságokkal. A beszámoló szerint később az is kiderült, hogy az elkövető kábítószer hatása alatt állhatott.
A videón az akkor még feltételezett merénylő elfogása látható.
Terrorizmus Németországban: karácsonyi vásárból lett tragédia
A merénylet különösen nagy sokkot okozott, mert egy ünnepi rendezvényen, civilek között történt. A támadás után újra felerősödött a vita Németországban a bevándorláspolitikáról, a hatósági mulasztásokról és a közterületi rendezvények biztonságáról.