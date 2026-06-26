Több embert megölt, százakat megsebesített – most ítélet született a magdeburgi terrorista ügyében

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték pénteken, 2026. június 26-án Taleb al-Abdulmohsent, a magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás elkövetőjét. Az 51 éves, Szaúd-Arábiából származó orvost gyilkosság, gyilkossági kísérlet és súlyos testi sértés miatt mondták ki bűnösnek.

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a 2024-es magdeburgi terrortámadás elkövetőjét (A képen a támadás áldozatai előtt tisztelgő virágok és gyertyák láthatók a Szent János-templom előtt) Fotó: SEBASTIAN WILLNOW / DPA

Elítélték a magdeburgi terrortámadás elkövetőjét

A bíróság biztonsági őrizetet is elrendelt vele szemben, vagyis a döntés alapján a férfi soha többé nem kerülhet szabadlábra.

A támadás 2024. december 20-án történt, amikor Taleb al-Abdulmohsen autóval hajtott be a magdeburgi karácsonyi vásár területére.

A merényletben hat ember meghalt, több mint háromszázan megsérültek.

Das Landgericht Magdeburg hat gegen den Todesfahrer vom Weihnachtsmarkt wegen des Anschlags von 2024 mit sechs Toten die Höchststrafe verhängt. https://t.co/1t8MaURL20 pic.twitter.com/7sMesAloZ8 — AugsburgerAllgemeine (@AZ_Augsburg) June 26, 2026

Az ügyészség szerint a férfi hosszabb időn át tervezte a támadást, a nyomozók pedig a járműben egy végrendeletet is találtak. A főügyészség korábban életfogytiglani szabadságvesztést kért rá.

A per 2025. november 10-én kezdődött. A bíróság több mint száz tanút és több szakértőt hallgatott meg. A pszichiátriai szakértő szerint a vádlott beszámítható volt, és továbbra is veszélyt jelent a társadalomra – számolt be a Bild.

A képre kattintva galéria nyílik: