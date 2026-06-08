Felfoghatatlan tragédia: a család házi makákója végzett a hétéves kisfiúval

A gyermek a házuk előtt játszott, amikor a majom hirtelen nekiesett, és brutális támadást indított ellene. A szemtanúk szerint a kisfiú hangosan segítségért kiáltott, miközben a makákó a földre teperte. A környéken élők hallották a gyermek sikolyait és a feldühödött majom hangos visítását, de mire a családtagok odaértek, már késő volt. A fiút súlyos sérülésekkel találták meg, a majom fogairól pedig vér csöpögött, számolt be a Daily Mail.

A házi makákót egy bamuszrúdhoz kötve tartották, az állat átharapta a hétéves kisfiú tüdejét – Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto (illusztráció)

A család évek óta nevelte a makákót

A négyéves makákót a család még kölyökkorában fogadta be. A nagyapa szerint 2022-ben találtak rá az út szélén, anyja nélkül, ezért megsajnálták és magukhoz vették. Az állatot egy bambuszrúdhoz kötötték ki a ház közelében, de olyan hosszú kötelet kapott, hogy szabadon mozoghasson a környéken.

Senki sem gondolta volna, hogy egyszer ekkora tragédiát okoz.

A kisfiú tüdejét is átszúrták a fogak

A gyermeket azonnal kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. Az édesanya elmondása szerint az állat hosszú fogai átszúrták fia tüdejét.

Az orvosok szerint a sérülés olyan helyen érte, hogy nem volt esélye a túlélésre

– mondta összetörten.

A nő azt is elárulta, hogy férje eleinte azt hitte, a fiú csak a lábán sérült meg, a kórházban azonban kiderült, hogy a mellkasát, és bordáit is súlyos harapások érték.

A tragédia után az édesanya kijelentette, hogy soha többé nem fog majmot tartani. Attól fél, hogy a család másik gyermeke is veszélybe kerülhetne.

Nem akarom, hogy még egy fiamat elveszítsem

– magyarázta könnyek között az asszony.

Már korábban is agresszíven viselkedett a majom

A környéken élők szerint a makákó nem először mutatott veszélyes viselkedést. Többen állítják, hogy az állat rendszeresen morgott és vicsorogtatta a fogait, amikor idegenek közelítették meg. Korábban egy kóbor macskára is rátámadt, amely túl közel merészkedett hozzá. A figyelmeztető jelek ellenére a család továbbra is megtartotta az állatot.

A tragédia után a nagyapa elengedte a majmot a közeli hegyekben, mielőtt a természetvédelmi hatóságok elszállíthatták volna. A rendőrök később megtalálták a gyilkos majmot egy fa tetején. Amikor azonban megpróbálták megközelíteni, agresszíven ráncolta a homlokát, ezért nem merték befogni. Jelenleg altatólövedékkel felszerelt vadvédelmi szakértők keresik az állatot.