Felfoghatatlan tragédia: a család házi makákója végzett a hétéves kisfiúval

A gyermek a házuk előtt játszott, amikor a majom hirtelen nekiesett, és brutális támadást indított ellene. A szemtanúk szerint a kisfiú hangosan segítségért kiáltott, miközben a makákó a földre teperte. A környéken élők hallották a gyermek sikolyait és a feldühödött majom hangos visítását, de mire a családtagok odaértek, már késő volt. A fiút súlyos sérülésekkel találták meg, a majom fogairól pedig vér csöpögött, számolt be a Daily Mail.
A család évek óta nevelte a makákót
A négyéves makákót a család még kölyökkorában fogadta be. A nagyapa szerint 2022-ben találtak rá az út szélén, anyja nélkül, ezért megsajnálták és magukhoz vették. Az állatot egy bambuszrúdhoz kötötték ki a ház közelében, de olyan hosszú kötelet kapott, hogy szabadon mozoghasson a környéken.
Senki sem gondolta volna, hogy egyszer ekkora tragédiát okoz.
A kisfiú tüdejét is átszúrták a fogak
A gyermeket azonnal kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. Az édesanya elmondása szerint az állat hosszú fogai átszúrták fia tüdejét.
Az orvosok szerint a sérülés olyan helyen érte, hogy nem volt esélye a túlélésre
– mondta összetörten.
A nő azt is elárulta, hogy férje eleinte azt hitte, a fiú csak a lábán sérült meg, a kórházban azonban kiderült, hogy a mellkasát, és bordáit is súlyos harapások érték.
A tragédia után az édesanya kijelentette, hogy soha többé nem fog majmot tartani. Attól fél, hogy a család másik gyermeke is veszélybe kerülhetne.
Nem akarom, hogy még egy fiamat elveszítsem
– magyarázta könnyek között az asszony.
Már korábban is agresszíven viselkedett a majom
A környéken élők szerint a makákó nem először mutatott veszélyes viselkedést. Többen állítják, hogy az állat rendszeresen morgott és vicsorogtatta a fogait, amikor idegenek közelítették meg. Korábban egy kóbor macskára is rátámadt, amely túl közel merészkedett hozzá. A figyelmeztető jelek ellenére a család továbbra is megtartotta az állatot.
A tragédia után a nagyapa elengedte a majmot a közeli hegyekben, mielőtt a természetvédelmi hatóságok elszállíthatták volna. A rendőrök később megtalálták a gyilkos majmot egy fa tetején. Amikor azonban megpróbálták megközelíteni, agresszíven ráncolta a homlokát, ezért nem merték befogni. Jelenleg altatólövedékkel felszerelt vadvédelmi szakértők keresik az állatot.
„Életem legnagyobb hibája volt”
A nagyapa ma már súlyos hibának tartja, hogy évekkel ezelőtt befogadta a majmot. A férfi szerint az állat és az unokája régóta ismerték egymást, ezért végképp nem érti, mi váltotta ki a támadást.
Azt hittem, jót teszek, amikor megmentettem. Most már tudom, hogy hibát követtem el. Ha visszamehetnék az időben, biztosan nem nevelném fel
– jelentette ki.
Komoly szabályok vonatkoznak a majomtartásra
Thaiföldön ugyan bizonyos esetekben legális makákókat tartani, de ehhez szigorú engedélyek szükségesek. A hatóságok szerint a vadon befogott vagy védett majmok engedély nélküli tartása pénzbírságot, az állat elkobzását és akár büntetőeljárást is maga után vonhat. A tragédia ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen veszélyeket rejthet, ha vadállatokat tartanak házi kedvencként.
A helyieket most az aggasztja leginkább, hogy a támadó majom még mindig szabadon mozoghat a környéken.
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