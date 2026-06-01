A nő, akit mindenki látott, de kevés ember értett – Marilyn Monroe története

Los Angelesben, 1926. június 1-jén született Marilyn Monroe, aki nehéz gyerekkor után jutott el a hollywoodi csillogásig. Nevelőszülőknél és árvaházban nőtt fel, 16 évesen férjhez ment, majd a második világháború idején gyári munkásként dolgozott. Ekkor készültek róla az első profi fotók, amelyek elindították modellkarrierjét, később pedig megnyitották előtte a filmstúdiók kapuit.
A gyári munkáslányból lett világsztár
Marilyn pályája pin-up modellként indult, majd kisebb filmszerepek után egyre komolyabb lehetőségeket kapott. Az 1950-es évek elejére már Hollywood egyik legkeresettebb sztárja lett, a filmstúdiók pedig pontosan tudták:
a neve nézőket vonz a mozikba.
A Niagara, a Szőkék előnyben és a Hogyan fogjunk milliomost? című filmek megalapozták azt az imázst, amely később egyszerre tette híressé és skatulyázta be:
a csábító, naiv, „buta szöszi” szerepét. Monroe azonban ennél sokkal többre vágyott.
Marilyn Monroe történte – nem akart csak szexszimbólum lenni
Bár a világ a szépségét ünnepelte, ő komoly színésznőként is bizonyítani akart. Saját produkciós céget alapított, jobb szerepeket követelt, és küzdött azért, hogy ne csak külseje miatt figyeljenek rá.
A Buszmegálló, A herceg és a színésznő, majd a Van, aki forrón szereti című filmek megmutatták, hogy nemcsak ikonikus jelenség, hanem tehetséges komika és drámai színésznő is volt. Utóbbi alakításáért Golden Globe-díjat kapott.
Marilyn Monroe és John F. Kennedy viszonyát máig legendák övezik. A színésznő 1962-ben elénekelt „Happy Birthday, Mr. President” előadása a hollywoodi csillogás, a politika és a tragikus titkok egyik legemlékezetesebb pillanatává vált.
Fényűző siker, fájdalmas magánélet
A csillogó karrier mögött sok nehézség húzódott. Monroe szorongással, depresszióval és gyógyszerfüggőséggel küzdött, magánélete pedig állandóan a sajtó figyelmének középpontjában állt. Háromszor házasodott, legismertebb férjei között volt Joe DiMaggio baseballjátékos és Arthur Miller író.
1962. augusztus 4-én, mindössze 36 évesen halt meg Los Angelesben. A színésznő saját kezűleg vetett véget az életének. Halála körül azóta is számos legenda és összeesküvés-elmélet kering, ami csak tovább erősítette a Marilyn Monroe-jelenséget.
Egy ikon, aki száz év után is él
Marilyn Monroe története egyszerre hollywoodi tündérmese és tragédia. A nehéz sorsú Norma Jeane-ből világsztár lett, de a hírnév ára óriási volt. Mégis, száz évvel születése után is ugyanaz a különös varázs veszi körül: fotói, filmjei, mondatai és legendája ma is újra és újra visszatérnek.
Marilyn Monroe végül nemcsak a filmvásznon maradt örök:
ott él minden törékeny álomban, amely ragyogni akart, de túl nagy terhet kapott a világtól.
Cikkünk a Wikipedia, Marilyn Monroe című szócikke alapján készült.
