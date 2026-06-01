Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Marilyn Monroe

A nő, akit mindenki látott, de kevés ember értett – Marilyn Monroe története

34 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
1926. június 1-jén született Los Angelesben Norma Jeane Mortenson, akit a világ később Marilyn Monroe néven ismert meg. Marilyn Monroe nemcsak az 1950-es évek egyik legnagyobb filmsztárja és szexszimbóluma volt, hanem máig a popkultúra egyik legtöbbet idézett, legrejtélyesebb alakja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Marilyn MonroelegendaszexszimbólumszínésznőszületésnapHollywoodévforduló

Los Angelesben, 1926. június 1-jén született Marilyn Monroe, aki nehéz gyerekkor után jutott el a hollywoodi csillogásig. Nevelőszülőknél és árvaházban nőtt fel, 16 évesen férjhez ment, majd a második világháború idején gyári munkásként dolgozott. Ekkor készültek róla az első profi fotók, amelyek elindították modellkarrierjét, később pedig megnyitották előtte a filmstúdiók kapuit.

How to marry a millionaire Year : 1953 USA Director : Jean Negulesco Marilyn Monroe Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/20th Century Fox / Photo12 via AFP)
Marilyn Monroe
Fotó: AFP / 7e Art/20th Century Fox

A gyári munkáslányból lett világsztár

Marilyn pályája pin-up modellként indult, majd kisebb filmszerepek után egyre komolyabb lehetőségeket kapott. Az 1950-es évek elejére már Hollywood egyik legkeresettebb sztárja lett, a filmstúdiók pedig pontosan tudták: 

a neve nézőket vonz a mozikba.

A Niagara, a Szőkék előnyben és a Hogyan fogjunk milliomost? című filmek megalapozták azt az imázst, amely később egyszerre tette híressé és skatulyázta be: 

a csábító, naiv, „buta szöszi” szerepét. Monroe azonban ennél sokkal többre vágyott.

Marilyn Monroe a Niagara főszereplőjeként
Marilyn Monroe a Niagara főszereplőjeként 
Fotó: Wikipedia

Marilyn Monroe történte – nem akart csak szexszimbólum lenni

Bár a világ a szépségét ünnepelte, ő komoly színésznőként is bizonyítani akart. Saját produkciós céget alapított, jobb szerepeket követelt, és küzdött azért, hogy ne csak külseje miatt figyeljenek rá.

A Buszmegálló, A herceg és a színésznő, majd a Van, aki forrón szereti című filmek megmutatták, hogy nemcsak ikonikus jelenség, hanem tehetséges komika és drámai színésznő is volt. Utóbbi alakításáért Golden Globe-díjat kapott.

Monroe, Tony Curtis és Jack Lemmon a Van, aki forrón szeretiben (1959)
Monroe, Tony Curtis és Jack Lemmon a Van, aki forrón szeretiben (1959)
Fotó: Wikipedia

Marilyn Monroe és John F. Kennedy viszonyát máig legendák övezik. A színésznő 1962-ben elénekelt „Happy Birthday, Mr. President” előadása a hollywoodi csillogás, a politika és a tragikus titkok egyik legemlékezetesebb pillanatává vált.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Fényűző siker, fájdalmas magánélet

A csillogó karrier mögött sok nehézség húzódott. Monroe szorongással, depresszióval és gyógyszerfüggőséggel küzdött, magánélete pedig állandóan a sajtó figyelmének középpontjában állt. Háromszor házasodott, legismertebb férjei között volt Joe DiMaggio baseballjátékos és Arthur Miller író.

Monroe a halála évében (1962)
Monroe a halála évében (1962)
Fotó: Wikipedia

1962. augusztus 4-én, mindössze 36 évesen halt meg Los Angelesben. A színésznő saját kezűleg vetett véget az életének. Halála körül azóta is számos legenda és összeesküvés-elmélet kering, ami csak tovább erősítette a Marilyn Monroe-jelenséget. 

„Marilyn Monroe megölte magát” (a New York Daily Mirror címlapja)
„Marilyn Monroe megölte magát” (a New York Daily Mirror címlapja)
Fotó: Wikipedia

Egy ikon, aki száz év után is él

Marilyn Monroe története egyszerre hollywoodi tündérmese és tragédia. A nehéz sorsú Norma Jeane-ből világsztár lett, de a hírnév ára óriási volt. Mégis, száz évvel születése után is ugyanaz a különös varázs veszi körül: fotói, filmjei, mondatai és legendája ma is újra és újra visszatérnek.

Marilyn Monroe végül nemcsak a filmvásznon maradt örök: 

ott él minden törékeny álomban, amely ragyogni akart, de túl nagy terhet kapott a világtól.

Marilyn Monroe, MarilynMonroe, amerikai színésznő, 100 éve született, 100éveszületett, évforduló, galéria
Marilyn Monroe, MarilynMonroe, amerikai színésznő, 100 éve született, 100éveszületett, évforduló, galéria
Marilyn Monroe, MarilynMonroe, amerikai színésznő, 100 éve született, 100éveszületett, évforduló, galéria
Marilyn Monroe, MarilynMonroe, amerikai színésznő, 100 éve született, 100éveszületett, évforduló, galéria
Marilyn Monroe, MarilynMonroe, amerikai színésznő, 100 éve született, 100éveszületett, évforduló, galéria
Marilyn Monroe, MarilynMonroe, amerikai színésznő, 100 éve született, 100éveszületett, évforduló, galéria
Marilyn Monroe, MarilynMonroe, amerikai színésznő, 100 éve született, 100éveszületett, évforduló, galéria
Marilyn Monroe, MarilynMonroe, amerikai színésznő, 100 éve született, 100éveszületett, évforduló, galéria
Marilyn Monroe, MarilynMonroe, amerikai színésznő, 100 éve született, 100éveszületett, évforduló, galéria
Marilyn Monroe, MarilynMonroe, amerikai színésznő, 100 éve született, 100éveszületett, évforduló, galéria
Marilyn Monroe, MarilynMonroe, amerikai színésznő, 100 éve született, 100éveszületett, évforduló, galéria
Marilyn Monroe, MarilynMonroe, amerikai színésznő, 100 éve született, 100éveszületett, évforduló, galéria
Galéria: 100 éve született Marilyn Monroe
1/12
Marilyn Monroe, kisgyermekként édesanyjával, Gladys Bakerrel a tengerparton, 1929 körül

Cikkünk a Wikipedia, Marilyn Monroe című szócikke alapján készült.

Ez is érdekelheti:

A semmiből került elő Marilyn Monroe utolsó interjúja: megbánta, hogy nem vetkőzött le teljesen!

Ritka interjú került felszínre, melyet a színésznő halála előtti hetekben publikáltak először. Marilyn Monroe soha nem látott őszinteséggel beszél saját szexuális energiáiról, mely megbolondította a világot.

Új bizonyíték boríthat mindent Marilyn Monroe halála ügyében

Hat évtizeddel a tragédia után is új fordulatot vett Marilyn Monroe rejtélyes esete. A Marilyn Monroe halála körüli kérdések ismét előtérbe kerültek: egy volt rendőrnyomozó szerint nem öngyilkosság, hanem gyilkosság történt, és a háttérben egy rendkívül befolyásos politikus állhatott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!