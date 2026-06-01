A nő, akit mindenki látott, de kevés ember értett – Marilyn Monroe története

Los Angelesben, 1926. június 1-jén született Marilyn Monroe, aki nehéz gyerekkor után jutott el a hollywoodi csillogásig. Nevelőszülőknél és árvaházban nőtt fel, 16 évesen férjhez ment, majd a második világháború idején gyári munkásként dolgozott. Ekkor készültek róla az első profi fotók, amelyek elindították modellkarrierjét, később pedig megnyitották előtte a filmstúdiók kapuit.

A gyári munkáslányból lett világsztár

Marilyn pályája pin-up modellként indult, majd kisebb filmszerepek után egyre komolyabb lehetőségeket kapott. Az 1950-es évek elejére már Hollywood egyik legkeresettebb sztárja lett, a filmstúdiók pedig pontosan tudták:

a neve nézőket vonz a mozikba.

A Niagara, a Szőkék előnyben és a Hogyan fogjunk milliomost? című filmek megalapozták azt az imázst, amely később egyszerre tette híressé és skatulyázta be:

a csábító, naiv, „buta szöszi” szerepét. Monroe azonban ennél sokkal többre vágyott.

Marilyn Monroe a Niagara főszereplőjeként

Marilyn Monroe történte – nem akart csak szexszimbólum lenni

Bár a világ a szépségét ünnepelte, ő komoly színésznőként is bizonyítani akart. Saját produkciós céget alapított, jobb szerepeket követelt, és küzdött azért, hogy ne csak külseje miatt figyeljenek rá.

A Buszmegálló, A herceg és a színésznő, majd a Van, aki forrón szereti című filmek megmutatták, hogy nemcsak ikonikus jelenség, hanem tehetséges komika és drámai színésznő is volt. Utóbbi alakításáért Golden Globe-díjat kapott.

Monroe, Tony Curtis és Jack Lemmon a Van, aki forrón szeretiben (1959)

Marilyn Monroe és John F. Kennedy viszonyát máig legendák övezik. A színésznő 1962-ben elénekelt „Happy Birthday, Mr. President” előadása a hollywoodi csillogás, a politika és a tragikus titkok egyik legemlékezetesebb pillanatává vált.

Fényűző siker, fájdalmas magánélet

A csillogó karrier mögött sok nehézség húzódott. Monroe szorongással, depresszióval és gyógyszerfüggőséggel küzdött, magánélete pedig állandóan a sajtó figyelmének középpontjában állt. Háromszor házasodott, legismertebb férjei között volt Joe DiMaggio baseballjátékos és Arthur Miller író.