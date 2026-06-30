Az Európai Ügyészség kedden közölte, hogy Franciaországban, valamint több más európai országban folyamatban vannak a nyomozati cselekmények. A vizsgálat az Identitás és Demokrácia európai parlamenti képviselőcsoport 2019 és 2024 közötti uniós pénzügyi gazdálkodására irányul.

Házkutatás indult a Marine Le Pen pártját is érintő uniós pénzügyi ügyben Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

A frakcióban több jobboldali európai párt mellett helyet foglalt a francia Nemzeti Tömörülés is.

Több mint négymillió euró felhasználását vizsgálják

Az Európai Ügyészség már 2025 júliusában bejelentette, hogy vizsgálatot indított az egykori frakció ellen. A gyanú szerint 2019 és 2024 között több mint 4,3 millió euró uniós forrást használhattak fel szabálytalanul.

A francia Le Monde szerint a mostani házkutatások Franciaország mellett Spanyolországban, Olaszországban és Belgiumban is zajlanak.

Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke az X közösségi oldalon azt írta, hogy kedd reggel óta kommunikációs szolgáltatóik irodáiban és egyes munkatársaik otthonaiban tartanak házkutatásokat.

Újabb jogi eljárások nehezíthetik a Nemzeti Tömörülés helyzetét

Az ügy különösen érzékeny időszakban érkezett a párt számára. A párizsi fellebbviteli bíróság várhatóan július 7-én dönt arról, helybenhagyja-e a Marine Le Pen európai parlamenti asszisztenseinek ügyében korábban kiszabott közügyektől eltiltást.

Bardella arról is beszámolt, hogy értesülései szerint hamarosan külön bírósági eljárás is indulhat ellene egy korrupcióellenes szervezet feljelentése nyomán. Az ügy egy 2015-ben, európai parlamenti asszisztensként betöltött munkaviszonyához kapcsolódik.

A politikus visszautasította a vádakat, és azt állította, hogy pártjának nincs takargatnivalója. Szerinte a jogi eljárások időzítése összefügg a választási naptárral, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden vizsgálatban együttműködnek a hatóságokkal.