Maura Higgins vadító piros bikiniben mutatta meg bombaalakját – a kulisszafotók láttán önnek is leesik az álla

A 35 éves ír modell, televíziós személyiség a közösségi oldalán osztott meg kulisszafotókat az eseményről. Maura Higgins a képeken egy feltűnő piros fürdőruhában látható, amely sokak szerint a Baywatch legendás szereplőinek ikonikus megjelenését idézte.

Maura Higgins a Sports Illustrated kifutóján vonult fel a Miami Swim Week során

Fotó: IVAN APFEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért volt különleges Maura Higgins Sports Illustrated szereplése?

A Sports Illustrated Swimsuit bemutatója az egyik legismertebb esemény a fürdőruhadivat világában, ezért különösen nagy elismerésnek számít a meghívás. Maura Higgins elárulta, hogy régóta vágyott erre a lehetőségre, és úgy érzi, egy fontos célját érte el a szerepléssel - számolt be róla a Daily Mail.

Az influenszer több különböző szettben is megjelent a kifutón. A piros fürdőruha mellett egy rózsaszín bikini és egy bézs színű, kétrészes összeállítás is szerepelt a bemutatón.

Hogyan alakul Maura Higgins karrierje?

Az elmúlt években Maura Higgins egyre több időt töltött az Egyesült Államokban. A Love Island után több televíziós és médiaszerepet is kapott, köztük a Love Island USA különböző műsoraiban, valamint a The Traitors US című produkcióban. Karrierje új lendületet kapott, miután amerikai ügynökségekkel kezdett együttműködni, és több rangos rendezvényre is meghívást kapott. Az év elején a Golden Globe-gálán is részt vett Los Angelesben.

Maura Higgins nemrég megerősítette, hogy szerepelni fog a Dancing With The Stars következő évadában. A brit sajtó szerint az amerikai televíziós és szórakoztatóipari szereplései újabb lehetőségeket nyithatnak meg előtte. Bár továbbra is szoros kapcsolatban áll a Love Island franchise-zal, az utóbbi időszak egyértelműen azt mutatja, hogy egyre nagyobb hangsúlyt helyez nemzetközi karrierjének építésére.