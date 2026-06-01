Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Orbán Viktor, cáfolt a Politico – nehéz helyzetben Magyar Péter

Fontos

Brüsszel tajtékzik, olyan fordulat következhet, amelyre senki nem számított

Sports Illustrated

Maura Higgins vadító piros bikiniben mutatta meg bombaalakját – a kulisszafotók láttán önnek is leesik az álla

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Miami Swim Week egyik legnagyobb eseményén szerepelt a korábbi Love Island-sztár. Maura Higgins szerint egy régi álma teljesült, amikor meghívást kapott a Sports Illustrated Swimsuit divatbemutatójára, ahol több látványos összeállításban is kifutóra lépett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sports IllustratedszexiMaura Higgins

A 35 éves ír modell, televíziós személyiség a közösségi oldalán osztott meg kulisszafotókat az eseményről. Maura Higgins a képeken egy feltűnő piros fürdőruhában látható, amely sokak szerint a Baywatch legendás szereplőinek ikonikus megjelenését idézte.

Maura Higgins a Sports Illustrated kifutóján vonult fel a Miami Swim Week során. MIAMI BEACH, FLORIDA - MAY 30: Maura Higgins walks during the Sports Illustrated Swimsuit Runway Show at W South Beach on May 30, 2026 in Miami Beach, Florida. Ivan Apfel/Getty Images/AFP (Photo by Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Maura Higgins a Sports Illustrated kifutóján vonult fel a Miami Swim Week során
Fotó: IVAN APFEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért volt különleges Maura Higgins Sports Illustrated szereplése?

A Sports Illustrated Swimsuit bemutatója az egyik legismertebb esemény a fürdőruhadivat világában, ezért különösen nagy elismerésnek számít a meghívás. Maura Higgins elárulta, hogy régóta vágyott erre a lehetőségre, és úgy érzi, egy fontos célját érte el a szerepléssel - számolt be róla a Daily Mail.

Az influenszer több különböző szettben is megjelent a kifutón. A piros fürdőruha mellett egy rózsaszín bikini és egy bézs színű, kétrészes összeállítás is szerepelt a bemutatón.

Hogyan alakul Maura Higgins karrierje?

Az elmúlt években Maura Higgins egyre több időt töltött az Egyesült Államokban. A Love Island után több televíziós és médiaszerepet is kapott, köztük a Love Island USA különböző műsoraiban, valamint a The Traitors US című produkcióban. Karrierje új lendületet kapott, miután amerikai ügynökségekkel kezdett együttműködni, és több rangos rendezvényre is meghívást kapott. Az év elején a Golden Globe-gálán is részt vett Los Angelesben.

Maura Higgins nemrég megerősítette, hogy szerepelni fog a Dancing With The Stars következő évadában. A brit sajtó szerint az amerikai televíziós és szórakoztatóipari szereplései újabb lehetőségeket nyithatnak meg előtte. Bár továbbra is szoros kapcsolatban áll a Love Island franchise-zal, az utóbbi időszak egyértelműen azt mutatja, hogy egyre nagyobb hangsúlyt helyez nemzetközi karrierjének építésére.

Anyaszült meztelenül mutatta meg magát a népszerű modell

Az ír modell és televíziós személyiség úgy döntött, ledobja a textilt. Maura Higgins anyaszült meztelenül állt kamerák elé Szent Patrik-nap alkalmából.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!