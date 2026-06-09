Napokig tartó hajtóvadászat után fogták el a várost riogató medvét – videó

Japánban egyre gyakrabban jelenik meg medve lakott területeken, ami komoly aggodalmat okoz a helyieknek. A hatóságok nemrég egy Tokió közelében fekvő városban fogtak el egy fekete medvét, miután napokon át többször is észlelték az állatot. A szakértők szerint a jelenség mögött több, egymást erősítő ok áll – írja a BBC.

Több mint 20 alkalommal bukkant fel a medve a japán városban, mielőtt sikerült elfogni – Fotó: KOTA KAWASAKI / Yomiuri

Miért egyre gyakoribb a medveészlelés lakott területen?

Az Utsunomiya városában történt eset során egy körülbelül 100 kilogrammos medve szinte naponta feltűnt: szombat óta több mint 20 alkalommal látták házak, iskolák és parkok közelében. A hatóságok végül altatólövedékekkel fogták be az állatot, a művelet nagyjából egy óra negyven percig tartott. A lakók beszámolói szerint a medvét látták folyóban úszni, kerítéseken átmászni, és a város több pontján is felbukkant. A rendőrség nem zárta ki, hogy akár két medve is lehetett a környéken, ezért arra kérték az embereket, hogy tartsák zárva az ajtókat és ablakokat. A rendkívüli medveészlelések miatt 94 iskolát ideiglenesen bezártak biztonsági okokból.

A szakértők szerint a medvék egyre gyakrabban merészkednek be településekre, mert természetes élőhelyükön, Japán hegyvidékein egyre kevesebb a táplálék.

A makkfélék és bükkmakkok gyenge termése miatt az állatok élelem után kutatva a lakott területek felé fordulnak. A helyzetet az is súlyosbítja, hogy a vidéki lakosság elöregedő és csökkenő száma miatt kevesebb az emberi jelenlét és a zaj, ami természetes riasztóként hatna a medvék számára. Így az állatok könnyebben bemerészkednek a településekre, és tovább ott is maradnak.