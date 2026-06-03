Brutális medvetámadás Szlovákiában, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a medvetámadás sérültje főként a nyakán szenvedett sérüléseket. Állapota ugyanakkor stabil volt, és az első információk alapján nem került életveszélybe. A férfit légi úton a zsolnai kórházba szállították további ellátásra – írja a Parameter.

Éppen egy futóverseny nyomvonalát jelölte ki a férfi, amikor a medve rátámadt. A kép illusztráció. Fotó: Unsplash

Mentőhelikopterrel szállították kórházba a medvetámadás sérültjét

A helyi önkormányzat a történtek után fokozott óvatosságra intette a lakosságot. Arra kérik a faluban élőket és az oda látogatókat, hogy egyelőre ne hagyják el a település lakott részét, valamint kerüljék az erdőket és a félreeső területeket. Branislav Štrba polgármester elmondta, hogy a támadást megelőző napon már figyelmeztetést adtak ki, miután egy helybéli medvét látott a község egyik kertjében.

Az állat jelenléte tehát már korábban is aggodalmat keltett a környéken.

A hatóságok egyelőre vizsgálják a támadás pontos körülményeit. Az előzetes információk szerint a férfi egy közelgő futóverseny útvonalának kijelölésén dolgozhatott, amikor összetalálkozott a nagytestű ragadozóval.

V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol v utorok v podvečerných hodinách medveď človeka. Informáciu potvrdil pre TASR starosta Branislav Štrba. Spresnil, že napadnutý bol muž a incident sa stal v lokalite pod Havraniou skalou.

👉 Link v komentári. pic.twitter.com/HDbqJyg0MH — Teraz.sk (@terazsk) June 2, 2026

A térségben az elmúlt években több alkalommal is észleltek medvéket lakott területek közelében, ami ismét ráirányítja a figyelmet az ember és a vadon élő állatok közötti egyre gyakoribb konfliktusokra.

Medve támadt emberekre egy japán lakóövezetben

Újabb aggasztó medvetámadás történt Japánban. Egy fekete medve négy embert sebesített meg egy lakó- és ipari terület közelében, miközben a hatóságok egyre nagyobb kihívással néznek szembe az ország növekvő medveállománya miatt.

Medve bukkant fel Magyarországon, figyelmeztetést adtak ki – fotó

Egyre több észlelés érkezik Észak-Magyarországról. A medve ezúttal az Aggteleki Nemzeti Park két különböző pontján is feltűnt néhány napon belül, ami ismét felhívta a figyelmet a nagyragadozók jelenlétére.