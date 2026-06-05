Gólyának vagy villanyszerelőnek képzelte magát ez a medve? – videó

A medve egy több méter magas betonoszlopra kapaszkodott fel Brassó közelében, majd a kíváncsi szemek előtt kezdett lefelé mászni. A különös jelenetet videóra vették, a felvétel pedig gyorsan terjedni kezdett a közösségi oldalakon – írja a Maszol.

A medve ezúttal nem az erdőben, hanem egy villanyoszlopon okozott meglepetést – a gólyák sem erre számítottak Fotó:Illusztráció/Unsplash

Medve a villanyoszlopon

A videón jól látható, hogy az állat meglepő ügyességgel mozog a magasban. A kommentelők természetesen nem hagyták ki a lehetőséget a tréfálkozásra: többen azt írták, hogy a medve talán az áramellátást ellenőrizte, vagy éppen „villanyszerelőként” dolgozott.

A humoros reakciók mellett azonban a szakemberek komolyabb problémára is felhívták a figyelmet. Az utóbbi időszakban egyre több esetben jelennek meg medvék lakott területek közelében, ami fokozott óvatosságot igényel.

Erre figyelmeztetnek a hatóságok

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy medve észlelése esetén semmiképpen se közelítsék meg az állatot. Fontos biztonságos távolságot tartani, nem szabad megpróbálni elriasztani vagy bántani a nagyvadat, és azonnal értesíteni kell a 112-es segélyhívót.

A szakemberek szerint ilyen helyzetekben a felelős viselkedés jelentheti a legnagyobb biztonságot mind az emberek, mind az állatok számára.

Medve bukkant fel Magyarországon, figyelmeztetést adtak ki – fotó

Egyre több észlelés érkezik Észak-Magyarországról. A medve ezúttal az Aggteleki Nemzeti Park két különböző pontján is feltűnt néhány napon belül, ami ismét felhívta a figyelmet a nagyragadozók jelenlétére.

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Az elmúlt hetekben egy 400 kilós hím medve okozott többször is riadalmat Brassópojánán. Az állat bejárt a településre, ám a vesztét az okozta, hogy egy alkalommal egy hotelben is tiszteletét tette. Végül a városvezetés a medve kilövése mellett döntött.