Újabb figyelemfelkeltő üzenetet küldött Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese. Az egykori orosz elnök Oroszország napja alkalmából egy mesterséges intelligencia segítségével generált videót tett közzé Telegram-csatornáján, amelyben több európai politikus fényképe is egy iratmegsemmisítőben végzi.

Dmitrij Medvegyev

Fotó: AFP

A felvételen Medvegyev irodájában ül, miközben sorra elé helyezik az európai vezetők portréit. A videó szerint az egykori államfő ezeket a képeket egy iratmegsemmisítő gépbe helyezi, amely ledarálja azokat.

A videóban feltűnik többek között Olaf Scholz német kancellár, Ursula von der Leyen, valamint Keir Starmer portréja is.

A videó mellé Medvegyev egy rövid, de egyértelmű politikai üzenetet is közzétett.

Semmilyen ellenség nem akadályozhatja meg hazánk fejlődését és gyarapodását. Boldog Oroszország napját! – írta bejegyzésében.

Az utóbbi években Medvegyev rendszeresen fogalmaz meg éles hangvételű nyilatkozatokat a Nyugattal, az Európai Unióval és Ukrajnával kapcsolatban. Az orosz politikus közösségi oldalain gyakran jelennek meg provokatív vagy gúnyos üzenetek, amelyek jelentős nemzetközi visszhangot váltanak ki.

A mostani videó is ebbe a sorba illeszkedik, ugyanakkor különlegessége, hogy a felvétel nem valódi eseményt ábrázol, hanem mesterséges intelligencia segítségével létrehozott jelenetekből áll. A technológia egyre gyakrabban jelenik meg a politikai kommunikációban is, ami új kérdéseket vet fel a digitális propaganda és a vizuális manipuláció szerepéről.

A videó közzététele egybeesett Oroszország napjának ünnepével, amely az ország egyik legfontosabb állami ünnepe. Ebből az alkalomból Vlagyimir Putyin orosz elnök is üzenetet fogalmazott meg, amelyben gratulált Kirill pátriárka moszkvai és egész oroszországi pátriárkának. Putyin szerint az ország iránti szeretet és a hazafias kötelességtudat köti össze az orosz embereket.

A Medvegyev által megosztott videó gyorsan elterjedt az orosz közösségi médiában, és várhatóan újabb vitákat vált ki az Európai Unió és Oroszország közötti amúgy is feszült kapcsolatok közepette.