Fotózni akarták a medvét Erdélyben, rémálom lett a vége

A medvetámadás előtt a portugál házaspár az autóból akarta lefotózni az állatot. Az út szélén álltak meg a járművel, a nő pedig lehúzta az ablakot, hogy képeket készítsenek az állatról. A medve azonban váratlanul rájuk támadt, és mindkettőjüket megsebesítette – írja a Maszol.

A Transzfogarasi út térségében nem ritkák a medvetámadások

Fotó: Unsplash

Több medvetámadás is volt a környéken

A sérült turisták végül saját autóval jutottak el a kórházba.

Nem sokkal később újabb medvetámadás történt. Egy 18 éves külföldi lány az Argeș megyei Arefu község közelében próbálta megetetni a medvét, amikor az állat rátámadt.

A fiatal nő az esti órákban, 18:30 körül sérült meg. A mentősök szerint végig eszméleténél volt és együttműködött, a helyszíni ellátás után pedig kórházba szállították.

A Transzfogarasi út térségében régóta problémát jelentenek az emberekhez hozzászokott medvék. A turisták sokszor megállnak az út mellett, hogy lefotózzák vagy megetessék az állatokat, annak ellenére, hogy a hatóságok rendszeresen figyelmeztetnek a veszélyekre.

Nem ez az első hasonló eset a környéken. Május végén egy bolgár turistára támadt rá egy medve a Vidraru-gát közelében, miután a férfi szabadon élő medvéket etetett. Az eset után húszezer lejes bírságot szabtak ki rá.

A hatóságok ismét arra kérik az autósokat és turistákat, hogy ne közelítsék meg és semmiképpen ne etessék a vadállatokat, mert a medvék viselkedése kiszámíthatatlan, és akár életveszélyes támadások is történhetnek.

Itt a videó a medvéről, amely bement egy szállodába Brassópojánán

Pánik tört ki pénteken az egyik brassópojánai szállodában, miután egy vadállat bejutott az épületbe. A medve megjelenése miatt az alkalmazottak hívták a 112-es segélyhívót, de nem azt a választ kapták, amire számítottak.

Medve jelent meg Magyarországon – mutatjuk, mit ne csinálj, ha szembejön veled!

Az Aggteleki Nemzeti Park megerősítette, hogy medve észlelés történt 2025. június 8-án Magyarországon. A medve egy fiatal példány volt, amely vadászati létesítmény környékén jelent meg.