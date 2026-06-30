Medve marcangolt halálra egy férfit

Holttestet találtak Japánban, az ország északi Aomori prefektúrájában egy hegyen. A rendőrség szerint medvetámadás áldozata lett a férfi – írja a CBS News.

Medvetámadás áldozata lett egy férfi Japánban (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az áldozat holttestét medveharapásokra utaló sérüléseket találtak, de a halál pontos okát még vizsgálják.

A szakértők szerint a medvetámadások számának növekedése mögött a medvepopuláció gyarapodása és a vidéki területek elnéptelenedése áll.

Nő a medvetámadások halálos áldozatok száma

Hivatalos adatok szerint az elmúlt hónapokban a halálos medvetámadások száma ötszörösére nőtt az előző évhez képest, április óta legalább öt ember halt meg.

Az elmúlt év különösen súlyos volt: összesen 13 halálos esetet regisztráltak, ami rekordnak számít.

Medve tépett szét egy 34 éves férfit szombat hajnalban

Tragikus kimenetelű medvetámadás történt a Szeben megyei Pród falu közelében. A Holdvilág községhez tartozó területen egy 34 éves férfira találtak rá, akinek a sérülései a hatóságok elsődleges megállapításai szerint egyértelműen arra utalnak, hogy egy medve végzett vele.

Súlyos a helyzet Japánban – medvetámadások miatt bezárták az összes iskolát

Ahogy arról az Origo már beszámolt, június elején rendkívüli intézkedést vezettek be egy japán városban, miután medvét láttak lakott területen. A medvetámadás veszélye miatt Utsunomiya egy napra a 94 általános és középiskoláját bezárta.