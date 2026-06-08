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medvetámadás

Súlyos a helyzet Japánban – medvetámadások miatt bezárták az összes iskolát

1 órája
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Rendkívüli intézkedést vezettek be egy japán városban, miután medvét láttak lakott területen. A medvetámadás veszélye miatt Utsunomiya hétfőn mind a 94 általános és középiskoláját bezárta.
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medvetámadásJapániskolabezárás

A medvetámadás lehetősége miatt 2026. június 8-án, hétfőn nem nyitottak ki az iskolák Utsunomiyában, amely Tokiótól mintegy 100 kilométerre északra található. 

Egy medvetámadásra figyelmeztető táblát helyeztek el egy park bejáratánál Utsunomiya városában, Tochigi prefektúrában, Japánban, 2026. június 8-án. Június 6. óta körülbelül 40 alkalommal észleltek egy körülbelül 1 méter hosszú medvét Utsunomiya város egyik lakóövezetében, Tochigi prefektúra 500 000 lakosú fővárosában. Ennek eredményeként az összes városi általános és középiskolát ideiglenesen bezárták, és a városi hatóságok igyekeznek intézkedéseket hozni a medve irtására. A notice warning of bear is posted at the entrance of a park in Utsunomiya City, Tochigi Prefecture, Japan on June 8, 2026. Since June 6th, there have been approximately 40 sightings of a bear about 1 meter long at a residential area of Utsunomiya City, the capital city of Tochigi Prefecture, with its population of 500,000. As a result, all municipal elementary and junior high schools have been temporarily closed, and city authorities are scrambling to take measures to deal with the bear. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Kotaro Numata / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Egy medvetámadásra figyelmeztető táblát helyeztek el egy park bejáratánál Utsunomiya városában, Tochigi prefektúrában, Japánban, 2026. június 8-án. Június 6. óta körülbelül 40 alkalommal észleltek egy körülbelül 1 méter hosszú medvét Utsunomiya város egyik lakóövezetében, Tochigi prefektúra 500 000 lakosú fővárosában. Ennek eredményeként az összes városi általános és középiskolát ideiglenesen bezárták, és a városi hatóságok igyekeznek intézkedéseket hozni a medve irtására.
Fotó: KOTARO NUMATA / Yomiuri

A félmilliós városban először láttak medvét: az állatot először szombat este észlelték egy park közelében, lakóövezetben, majd hétfő hajnalban egy középiskolától nagyjából fél kilométerre bukkant fel.

Medvetámadás Japánban: egyre több a veszélyes eset

Japánban az utóbbi időben egyre több medvés incidenst jelentenek, nemcsak vidéki, hanem városi környezetben is. A kormány idén külön munkacsoportot hozott létre a sérülések és halálesetek csökkentésére.

Ahogy korábban megírtuk az Origon, múlt héten Fukusimában történt súlyos eset: egy fekete medve legalább négy embert megsebesített. A biztonsági kamera felvételén az látszik, ahogy az állat egy gyár bejáratánál üldözőbe vesz egy dolgozót, majd a földre löki.

Miért mennek egyre közelebb az emberekhez?

A szakértők szerint több oka is lehet annak, hogy a medvék gyakrabban jelennek meg lakott területeken. A klímaváltozás csökkentheti természetes táplálékuk, például a makk és a bükkmakk mennyiségét, miközben a vidéki térségek elnéptelenedése és az elhagyott földek terjedése is közelebb hozhatja őket az emberekhez.

Az ázsiai fekete medve világszinten sebezhető fajnak számít, Japánban azonban a becslések szerint 2012 óta megháromszorozódhatott a számuk, részben a vadászat visszaszorulása miatt. Utsunomiyában a hatóságok tovább keresik az állatot, a lakosságot pedig óvatosságra intették – tájékoztatott a Reuters.

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