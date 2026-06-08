Súlyos a helyzet Japánban – medvetámadások miatt bezárták az összes iskolát

A medvetámadás lehetősége miatt 2026. június 8-án, hétfőn nem nyitottak ki az iskolák Utsunomiyában, amely Tokiótól mintegy 100 kilométerre északra található.
A félmilliós városban először láttak medvét: az állatot először szombat este észlelték egy park közelében, lakóövezetben, majd hétfő hajnalban egy középiskolától nagyjából fél kilométerre bukkant fel.
Medvetámadás Japánban: egyre több a veszélyes eset
Japánban az utóbbi időben egyre több medvés incidenst jelentenek, nemcsak vidéki, hanem városi környezetben is. A kormány idén külön munkacsoportot hozott létre a sérülések és halálesetek csökkentésére.
Ahogy korábban megírtuk az Origon, múlt héten Fukusimában történt súlyos eset: egy fekete medve legalább négy embert megsebesített. A biztonsági kamera felvételén az látszik, ahogy az állat egy gyár bejáratánál üldözőbe vesz egy dolgozót, majd a földre löki.
Miért mennek egyre közelebb az emberekhez?
A szakértők szerint több oka is lehet annak, hogy a medvék gyakrabban jelennek meg lakott területeken. A klímaváltozás csökkentheti természetes táplálékuk, például a makk és a bükkmakk mennyiségét, miközben a vidéki térségek elnéptelenedése és az elhagyott földek terjedése is közelebb hozhatja őket az emberekhez.
Az ázsiai fekete medve világszinten sebezhető fajnak számít, Japánban azonban a becslések szerint 2012 óta megháromszorozódhatott a számuk, részben a vadászat visszaszorulása miatt. Utsunomiyában a hatóságok tovább keresik az állatot, a lakosságot pedig óvatosságra intették – tájékoztatott a Reuters.
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