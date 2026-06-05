Még a rendőröket is átverte ez a medve – csapot nyitott, csapdákat került ki, majd az ablakon át lépett meg

Japánban, Fukusima városában, 2026. június 4-én folytatódott annak a medvének a keresése, amely előző nap több embert is megtámadott, majd egy elektronikai üzemben húzta meg magát. A medvetámadás sérültjeinek állapota a beszámolók szerint nem életveszélyes, az állat azonban különösen szokatlan viselkedésével keltett feltűnést: a hatóságok szerint nyomok utalnak arra, hogy kioldhatta az ablak zárját, majd kimászott az épületből.

Medvetámadás Japánban

Fotó: Youtube/KHOU 11

Medvetámadás Japánban – gyárba menekült az okos állat

A medve először egy acélipari üzem területére jutott be, ahol emberekre támadt, majd egy közeli elektronikai gyárban húzódott meg. A hatóságok altatólövedékkel és csapdákkal próbálták elfogni, de a próbálkozások nem jártak sikerrel.

A beszámolók szerint a medve még a kihelyezett gyümölcsös-mézes csalikat is megette anélkül, hogy csapdába esett volna. A gyárban ráadásul azt is látták, ahogy mellső mancsaival megnyit egy csapot, hogy vizet igyon.

„Rendkívül intelligensnek” tartják

Fukusima polgármestere szerint az állat viselkedése arra utal, hogy kifejezetten okos példányról lehet szó. A hatóságok éjjel a fények lekapcsolásával próbálták csapdába csalni, ám a medve végül eltűnt az üzemből.

A rendőrök és a keresőcsapatok drónokkal is kutatnak utána, a környékbeli iskolák pedig elővigyázatosságból online oktatásra álltak át.

Japánban egyre több a medvés eset

Ahogy az Origon is megírtuk Japánban az elmúlt években egyre több medvetámadásról számoltak be. A szakértők szerint ebben szerepet játszhat a medvepopuláció növekedése, a vidéki térségek elnéptelenedése, valamint az is, hogy az állatok egyre gyakrabban merészkednek lakott területek közelébe.

A fukusimai eset azért is különös, mert nemcsak egy veszélyes medvetámadásról van szó, hanem egy olyan állatról, amely a jelek szerint meglepően ügyesen alkalmazkodott a helyzethez – számolt be a BBC.