Medve támadt emberekre egy japán lakóövezetben

A támadás kedden történt Fukushima város Sasakino nevű kerületében. A rendőrség és a mentőszolgálatok egy helyi acélipari üzem riasztása után vonultak a helyszínre, miután két dolgozóra is rátámadt az állat. A biztonsági kamerák felvételei szerint a medve az üzem bejáratánál üldözőbe vett egy fiatal munkást, majd a földre rántotta. Az állat ezt követően a telephelyre jutott, ahol egy másik alkalmazottat is megtámadott. Később egy közeli vállalat egyik dolgozója, valamint egy környéken élő idős nő is a medve áldozatává vált - írja az apnews.

Egyre több a medvetámadás Japánban. A kép illusztráció. Fotó: Unsplash

Többen megsérültek a medvetámadásban

A munkások közül három férfi könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet, míg a nyolcvan év körüli nő súlyos sérüléseket szenvedett. A hatóságok szerint egyikük sincs életveszélyben. A támadást követően a medve eltűnt egy közeli ipari telephely területén. A rendőrség hosszú botokkal felszerelt egységekkel vette körül a környéket, miközben szakemberek próbálták felkutatni az állatot. Az eset miatt két közeli iskola is rendkívüli intézkedéseket vezetett be. Az egyik intézmény online oktatásra állt át, és arra kérte a családokat, hogy lehetőség szerint ne hagyják el otthonaikat. A mostani incidens ismét ráirányította a figyelmet a Japán-szerte egyre gyakoribb medvetámadásokra.

A környezetvédelmi minisztérium adatai szerint az elmúlt évben több mint 230 támadást regisztráltak, amelyek 13 ember halálát okozták.

Ez az elmúlt évek egyik legsúlyosabb statisztikája. A szakértők szerint a jelenség mögött több tényező áll. A vidéki térségek lakossága folyamatosan csökken és öregszik, miközben a medveállomány növekszik. Egyre kevesebb a vadász és a természetvédelmi szakember, aki képes kezelni a problémát, így az állatok egyre gyakrabban merészkednek be településekre és ipari övezetekbe. A japán kormány becslése szerint jelenleg közel 58 ezer medve él az országban. A helyzet kezelésére átfogó programot indítottak, amelynek célja a medveállomány szabályozása és az ember–állat konfliktusok csökkentése. A tervek szerint jelentősen növelik a medvék befogásával foglalkozó szakemberek számát, valamint több csapdát helyeznek ki a veszélyeztetett térségekben.

A problémát jól jelzi, hogy az utóbbi időben már Tokió külvárosi területein is egyre több medveészlelésről érkezett jelentés.

A természetjárók körében népszerű hegyvidéki övezetekben a hatóságok figyelmeztetéseket adtak ki, és fokozott óvatosságra intették a lakosságot. A környezetvédelmi minisztérium azt tanácsolja, hogy medvével való találkozás esetén senki ne próbáljon elfutni. A szakemberek szerint a legfontosabb a nyugodt viselkedés, a lassú hátrálás és a hirtelen mozdulatok kerülése. Amennyiben a támadás elkerülhetetlenné válik, a hivatalos útmutató szerint a földre kell feküdni, védeni kell a fejet és a nyakat, ezzel csökkentve a súlyos sérülések kockázatát.