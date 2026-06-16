Kilőtték az agresszív medvét, amely rátámadt egy turistára

Kilőtték azt a medvét, amely hétfőn megtámadott egy svájci turistát a Transzfogarasi úton, a Vidraru-tó közelében. A medvetámadás után a román állami erdőgazdálkodási társaság, a Székelyhon tájékoztatása szerint kedden hajtották végre a beavatkozást.

A medvetámadás nyomán fokozzák a járőrszolgálatot a térségben

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Az akcióban az Argeș megyei erdészeti igazgatóság munkatársai, csendőrök és Arefu község polgármesteri hivatalának képviselői is részt vettek. A hatóságok az állatot agresszívnak minősítették.

A hatóságok az esetet követően felelhívták a figyelmet arra, hogy a térségben több helyen figyelmeztető táblák jelzik a medvék jelenlétét, valamint tiltják a vadállatok etetését.

A társaság hangsúlyozta, hogy azok a medvék, amelyek rendszeresen emberi élelemhez jutnak, idővel elveszíthetik természetes óvatosságukat, és veszélyt jelenthetnek a turistákra, illetve saját magukra is.

A hatóságok arra kérik a turistákat, hogy ne közelítsék meg a vadállatokat, és semmilyen körülmények között ne etessék őket.

Az utóbbi időszakban Románia több térségében is kilőttek olyan medvéket, amelyek rendszeresen lakott területeken vagy turisták által látogatott helyszíneken jelentek meg, és veszélyt jelentettek az emberekre.