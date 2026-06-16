Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
medvetámadás

Kilőtték az agresszív medvét, amely rátámadt egy turistára

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb intézkedésre került sor a Transzfogarasi úton történt vadállat-incidens után. A medvetámadás nyomán a hatóságok kilőtték azt az állatot, amely egy svájci turistára támadt a Vidraru-tó közelében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
medvetámadásturistaRománia

Kilőtték azt a medvét, amely hétfőn megtámadott egy svájci turistát a Transzfogarasi úton, a Vidraru-tó közelében. A medvetámadás után a román állami erdőgazdálkodási társaság, a Székelyhon tájékoztatása szerint kedden hajtották végre a beavatkozást.

A medvetámadás nyomán fokozzák a járőrszolgálatot a térségben
A medvetámadás nyomán fokozzák a járőrszolgálatot a térségben
Fotó:  Illusztráció/Unsplash

Az akcióban az Argeș megyei erdészeti igazgatóság munkatársai, csendőrök és Arefu község polgármesteri hivatalának képviselői is részt vettek. A hatóságok az állatot agresszívnak minősítették.

A hatóságok az esetet követően felelhívták a figyelmet arra, hogy a térségben több helyen figyelmeztető táblák jelzik a medvék jelenlétét, valamint tiltják a vadállatok etetését.

A társaság hangsúlyozta, hogy azok a medvék, amelyek rendszeresen emberi élelemhez jutnak, idővel elveszíthetik természetes óvatosságukat, és veszélyt jelenthetnek a turistákra, illetve saját magukra is.

A hatóságok arra kérik a turistákat, hogy ne közelítsék meg a vadállatokat, és semmilyen körülmények között ne etessék őket.

Az utóbbi időszakban Románia több térségében is kilőttek olyan medvéket, amelyek rendszeresen lakott területeken vagy turisták által látogatott helyszíneken jelentek meg, és veszélyt jelentettek az emberekre.

Két férfira is rárontott egy medve Erdélyben

Újabb vérfagyasztó medvetámadás: egymás után támadt a turistákra a fenevad

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!