Megvadult a ló, életét vesztette egy tizenéves fiú

Meghalt egy 18 éves fiú New Yorkban, miután leesett egy Central Parkban közlekedő lovaskocsiról. A fiatal a helyi beszámolók szerint indiai turistaként tartózkodott a városban, és három másik utassal együtt ült a kocsin, amikor megtörtént a tragédia.

Egy 18 éves turista meghalt New Yorkban, miután a Central Parkban megvadult egy lovaskocsi lova. A rendőrség szerint a hajtó korábban leszállt a kocsiról (A kép illusztráció) Fotó: Fatih Maraşlıoğlu/Pexels

Meghalt egy turista a Central Parkban

A rendőrség közlése szerint a hajtó leszállt a kocsiról, hogy fényképet készítsen az utasokról. Ekkor a ló megvadult, elindult, majd egy másik lovaskocsit is érintett, végül felborult. A súlyosan megsérült fiút kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. A másik három utas a beszámolók szerint nem szorult orvosi ellátásra.

A közlekedési dolgozókat képviselő szakszervezet egyik vezetője elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajtó elhagyta a kocsit. Szerinte ilyen helyzetben a sofőrnek mindig a ló mellett kell maradnia – írja a BBC.

Autópályába csapódott egy repülő, a lángoló gépből mentették az embereket

Megrázó jelenetek játszódtak le egy texasi autópályán, miután egy kisrepülőgép lezuhant és kigyulladt. A fedélzeten hatan voltak, az autósok pedig a lángoló géphez rohantak, hogy kiszabadítsák a bent rekedteket. A repülőgép-balesetről videó is készült.

Filmbe illő autós üldözés Kőbányán, több balesetet is okozott az ámokfutó

A X. kerületi rendőrök június 5-én akartak megállítani egy fekete Opelt, a sofőr azonban nem reagált a jelzésekre, és menekülni kezdett. Az autósüldözésről készült videó itt érhető el.