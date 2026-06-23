Kétmillió méh szabadult el, miután felborult egy kaptárakat szállító kamion Texasban

Rendkívüli közlekedési baleset történt vasárnap Texas keleti részén: egy méhkaptárakat szállító kamion felborult Mauriceville közelében, aminek következtében mintegy kétmillió méh kiszabadult. A hatóságok azonnal arra figyelmeztették a környéken élőket, hogy maradjanak zárt térben, amíg a szakemberek megfékezik a hatalmas méhrajt – számolt be az esetről a The Guardian.

Egy méhkaptárakat szállító kamion felborult

Fotó: PATRICK PLEUL / AFP (Illusztráció)

Ez történt a méhkaptárakat szállító kamion balesete után

Az Orange megyei katasztrófavédelmi szolgálat közleményben kérte a lakosságot, hogy a baleset környezetében tartózkodók lehetőleg ne hagyják el otthonaikat.

Minden érintett területen élő lakost arra kérünk, hogy maradjon zárt térben. Egy méhkaptárakat szállító teherautó felborult, és rengeteg méh van a környéken

– közölték.

A közösségi médiában közzétett felvételeken fehér védőruhát viselő méhészek láthatók, amint sűrű méhrajok között dolgoznak. A rovarok egy része a közeli fákon telepedett meg, miközben a szakemberek igyekeztek összegyűjteni és biztonságba helyezni a kaptárakat.

A helyzetet viszonylag gyorsan sikerült ellenőrzés alá vonni. Az Orange megyei vészhelyzeti szolgálat később arról számolt be, hogy a kaptárakat más teherautókra pakolják át, majd egy helyi méhészetbe szállítják.

A mentőegységek folytatják a kaptárak biztonságos áthelyezését a szállítójárművekre, amelyek egy közeli mézfarmra kerülnek

– írták a tájékoztatásban.

Bár a mentési munkálatok gyorsan haladtak, a hatóságok hangsúlyozták, hogy a közvetlen környezetben élőknek továbbra is fokozott óvatossággal kell eljárniuk.

Pár napja mi is beszámoltunk egy hasonlóan szokatlan esetről: egy olaszországi tengerparton hirtelen megjelenő méhraj miatt a strandolók kénytelenek voltak elhagyni a partszakaszt, miután a rovarok egy napernyőt teljesen elleptek.