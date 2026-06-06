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Átírhatja a tudományt: hihetetlen, mire képesek a méhek

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Brit kutatók olyan viselkedést figyeltek meg a poszméheknél, amely alapjaiban írhatja át a rovarokról alkotott képünket. A méhek ugyanis egy kísérletben eszközt használva oldottak meg egy összetett feladatot
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méhrovarposzméhintelligencia

A méhek intelligenciáját vizsgáló friss kutatás újabb meglepő eredményt hozott: a poszméhek képesek lehetnek eszközhasználattal megoldani egy olyan feladatot, amely korábban főemlősök, elefántok és varjak kognitív képességeit is próbára tette. A vizsgálat szerint a rovarok viselkedése jóval rugalmasabb lehet, mint azt sokáig feltételezték – írja a Guardian.

Meglepő eredményt hozott a méhek intelligenciáját vizsgáló kutatás
Meglepő eredményt hozott a méhek intelligenciáját vizsgáló kutatás – Fotó: Unsplash

A méhek tanulási képességei új fényben: eszközzel oldották meg a feladatot

A kutatás egy klasszikus, „doboz és banán” típusú problémára épült, amelyet korábban főemlősöknél és más intelligens állatoknál is alkalmaztak. A cél az volt, hogy kiderüljön: a méhek tanulási képességei lehetővé teszik-e egy olyan feladat megoldását, ahol a jutalom csak egy tárgy használatával érhető el. 

A laboratóriumban nevelt, néhány hetes poszméheket először arra kondicionálták, hogy a kék művirág cukros víz jutalommal jár együtt. 

A teszt során azonban a virágot egy átlátszó kamra mennyezetére helyezték, amelyet a méhek nem tudtak elérni, és ahol repülve sem tudtak megállni. A térbe egy polisztirol gömb is került, amely kulcsfontosságú eszközzé vált a feladat során. A méheknek fel kellett ismerniük, hogy a gömböt a virág alá kell gurítani, majd arra ráállva érhetik el a jutalmat. Ez egy olyan viselkedéssor volt, amellyel korábban nem találkoztak, és amelyre nem képezték ki őket. 

A legegyszerűbb változatban a méhek 75 százaléka sikeresen teljesítette a feladatot.

A vizsgálat egy nehezebb változatában a méheknek már emlékezetre is szükségük volt: a virág helyét fel kellett idézniük, miután annak láthatóságát piros fény blokkolta. Ebben a feladatban 30 méhből 23 is sikeresen teljesített. Az eredmények szerint a méhek tanulási képességei rugalmasabbak lehetnek, mint korábban gondolták, és a rovarok akár új helyzetekben is képesek lehetnek problémát megoldani.

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