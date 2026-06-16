Elképesztő, mit találtak egy temető alatt – több mint száz évig rejtve maradt

A méhkolónia az ithacai East Lawn temető mintegy 6000 négyzetméteres részén található. A Cornell Egyetem kutatói becslése szerint körülbelül 5,5 millió egyed élhet a föld alatt, ami több mint 200 méhcsaládnak megfelelő nagyságrendet jelent.

A méhkolónia egy New York-i temető alatt alakított ki hatalmas fészkelőhelyet – Képünk illusztráció

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A felfedezés akkor kezdődött, amikor Rachel Fordyce, a Cornell Egyetem munkatársa egy tavaszi séta során szokatlanul nagy számú méhet figyelt meg a temetőben. A begyűjtött példányokat később az Andrena regularis nevű fajként azonosították, amely egy magányosan élő, földben fészkelő vadméh – tájékoztat a Science Daily.

Több mint száz éve jelen lehet a területen a méhkolónia

A kutatók történeti feljegyzések alapján arra jutottak, hogy a faj legalább az 1900-as évek eleje óta jelen lehet a temetőben. Az East Lawn temetőt 1878-ban alapították, így a méhek számára hosszú ideje zavartalan élőhelyet biztosíthat.

A szakemberek szerint a homokos talaj, a viszonylag nyugodt környezet és a növényvédő szerek korlátozott használata kedvezett a populáció fennmaradásának és növekedésének.

A Science Daily által közétett tanulmány rámutatott arra is, hogy az Andrena regularis jelentős szerepet játszik a gyümölcsfák, különösen az almafák beporzásában. A faj egyedei tavasszal, az almafák virágzásának időszakában jelennek meg, így hozzájárulnak a terméshozam fenntartásához. A kutatók hangsúlyozták, hogy a földben fészkelő vadméhek ökológiai jelentősége gyakran alulértékelt, noha a méhfajok többsége ilyen életmódot folytat.

A kutatócsoport speciális hálós csapdákat helyezett el a temető több pontján, amelyek segítségével a földből előbújó rovarokat gyűjtötték össze. Az adatok alapján a teljes állomány méretét 3 és 8 millió egyed közé becsülték, az átlagos számítás szerint pedig mintegy 5,5 millió méh élhet a területen. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy a hím egyedek néhány nappal a nőstények előtt jelennek meg tavasszal, ami növeli szaporodási esélyeiket.

A tanulmány szerzői szerint a felfedezés rávilágít arra, hogy a temetők és más zavartalan zöldterületek fontos menedéket jelenthetnek a beporzó rovarok számára. Arra figyelmeztettek, hogy egy-egy ilyen élőhely beépítése vagy felszámolása akár több millió, a mezőgazdaság szempontjából értékes beporzó eltűnéséhez vezethet. A kutatók ezért nemzetközi kezdeményezést indítottak annak érdekében, hogy minél több hasonló föld alatti méhtelepet azonosítsanak és megóvjanak a jövőben.