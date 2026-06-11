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méhraj

Horrorjelenet a strandon – tömegek menekültek a méhraj elől

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Rendkívüli esemény zavarta meg a strandolók nyugalmát egy népszerű olasz tengerparton. A méhraj percek alatt ellepett egy napernyőt, ami miatt a közelben tartózkodók elhagyták a területet.
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méhrajpánikOlaszországstrand

Váratlan riadalmat keltett egy méhraj az olasz Adriai Riviéra egyik strandján, ahol több ezer méh gyűlt össze egy napernyő körül. Az eseményről készült felvételeken látható, hogy a strandolók sietve távolodnak el a helyszínről, miközben a rovarok egyre nagyobb számban lepik el az ernyőt és az alatta lévő napágyat.

A méhraj percek alatt ellepte a napernyőt az olasz tengerparton. turisták menekültek a strandon a méhek elől, turistákmenekültekméhekelől, GIF
A méhraj percek alatt ellepte a napernyőt az olasz tengerparton - Fotó: The Sun

Szemtanúk beszámolói szerint egy alacsonyan repülő méhfelhő jelent meg a part fölött, majd a királynő egy napernyőn telepedett meg. Ezt követően rövid időn belül több ezer méh követte, és ideiglenesen ott alakítottak ki pihenőhelyet – számolt be róla a The Sun.

A strand dolgozói biztonsági okokból lezárták az érintett területet, a vendégeket pedig távolabb irányították. A helyszínre végül egy méhészt hívtak, aki szakszerűen eltávolította a rajt.

Szakértők szerint az eset a méhek rajzási időszakához kapcsolódik. Ilyenkor egy méhcsalád kettéválhat, és a királynő több ezer dolgozó méh kíséretében új fészkelőhelyet keres.

A végleges letelepedés előtt a rajok gyakran ideiglenesen megállnak különböző helyeken, miközben a felderítő méhek megfelelő új otthont kutatnak fel. Ennek következtében időnként lakott területeken vagy nyilvános helyeken is feltűnhetnek nagyobb méhcsapatok.

Gyorsan és biztonságosan távolították el a méhrajt

Egy helyi méhész a beszámolók szerint megtalálta a királynőt, majd egy speciális gyűjtődobozba helyezte. A dolgozó méhek ezt követően követték őt, így a raj eltávolítása gyorsan és biztonságosan megtörtént.

Az incidens során nem jelentettek sérüléseket, és a strand rövid időn belül ismét megnyithatta kapuit a látogatók előtt.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a rajzó méhek általában nem agresszívek, amennyiben nem érzik magukat veszélyben. Ilyenkor elsősorban új lakóhelyük megtalálására összpontosítanak, nem pedig az emberek megtámadására.

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