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melatonin

Szívelégtelenséget okozhat ez a népszerű táplálékkiegészítő

1 órája
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Összefüggés állhat fenn egy népszerű alvássegítő szer tartós alkalmazása és a szívproblémák kockázata között. A kutatók több mint 130 000 olyan felnőttet vizsgáltak, akik krónikus inszomnia miatt a melatonin készítményt egy évnél tovább szedték.
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melatoninszívelégtelenséginszomnia

A melatonin tartós alkalmazása komoly egészségügyi veszélyeket hordozhat magában. A szakemberek öt évig követték nyomon azoknak az állapotát, akik dokumentáltan legalább 12 hónapon keresztül használták a készítményt. Az eredmények azt mutatják, hogy körükben sokkal gyakrabban fordultak elő súlyos szív- és érrendszeri panaszok – írja a ScienceAlert.

Melatonin: szívelégtelenséget okozhat a népszerű táplálékkiegészítő?
Melatonin: szívelégtelenséget okozhat a népszerű táplálékkiegészítő? (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A statisztikák figyelemre méltó összefüggéseket mutatnak: a szert tartósan alkalmazók körében 89–90 százalékkal nőtt a szívelégtelenség kialakulásának esélye.

Emellett a melatonin hosszú távon történő szedése mellett a betegek 3,5-szer nagyobb eséllyel szorultak kórházi kezelésre szívpanaszok miatt. A tanulmány arra is kitért, hogy a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata náluk csaknem a duplája volt a többi pácienséhez képest.

A szívelégtelenség és a melatonin kapcsolata

A szívelégtelenség egy komoly betegség, amelyben a szív nem tud elegendő vért juttatni a szervezetbe. Ez a panasz gyakran jár kimerültséggel, légszomjjal és vizesedéssel. Bár az agyunk természetes úton is termel melatonint az alvás szabályozásához, a mesterséges pótlás éveken át tartó hatásairól eddig kevés adat van. A kutatók éppen ezért hívják fel a figyelmet a biztonsági kockázatok alaposabb vizsgálatára.

Fontos megjegyezni, hogy ez a kutatás egyelőre csak statisztikai összefüggést mutatott ki, nem közvetlen ok-okozati viszonyt.

Akiknél súlyosabb inszomnia, depresszió vagy szorongás áll fenn, azoknál eleve magasabb lehet a szívbetegségek rizikója.

 A szakértők szerint a rövid távú, egy-két hónapos kúra továbbra is biztonságos a legtöbb felnőtt számára. Ha azonban valaki tartósan szeretne ilyen készítményt használni, mindenképpen érdemes előtte beszélnie az orvosával.

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