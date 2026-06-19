Kitört a botrány: Trump és Meloni durva üzengetésbe kezdett

A vita azt követően robbant ki, hogy Donald Trump az egyik olasz újságnak adott telefonos interjúban a G7-találkozón történt egyeztetésekről beszélt. Az amerikai elnök szerint Meloni örülhetett annak, hogy egyáltalán szóba állt vele, majd azt állította, az olasz kormányfő nagyon szeretett volna közös képet készíteni vele, valósággal könyörgött neki.

Meloni visszautasította Trump állítását a közös fotó körül kialakult vitában

Fotó: AFP

Trump úgy fogalmazott, hogy nem is akart volna fotót készíteni, de végül megsajnálta Melonit.

A kijelentés különösen azért keltett feltűnést, mert az elmúlt hónapokban az olasz miniszterelnök többször is arról beszélt, hogy jó kapcsolatot ápol az amerikai elnökkel, és az együttműködésük továbbra is erős.

Meloni szerint teljesen kitalált történetről van szó

Giorgia Meloni pénteken közösségi oldalán közzétett videóüzenetben reagált Trump szavaira. Az olasz miniszterelnök egyértelművé tette, hogy szerinte az amerikai elnök állításai nem felelnek meg a valóságnak.

Meloni azt mondta, teljesen kitalált történetről van szó, majd hozzátette: sem ő, sem Olaszország nem szokott könyörögni senkinek.

Az olasz kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy megdöbbentették Trump kijelentései. Egyúttal sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az amerikai elnök szerinte nem mutat hasonló határozottságot a Nyugat ellenfeleivel szemben.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Újabb repedés a korábban jó kapcsolatnak tartott viszonyban

A nyilvános üzengetés azért is figyelemre méltó, mert Meloni az elmúlt években az európai vezetők közül az egyik legközelebbi partnerének számított Trump politikai táborának.

A mostani konfliktus azonban arra utalhat, hogy a két vezető között feszültség alakult ki. Egyelőre nem világos, hogy a szóváltásnak lesz-e hatása az olasz–amerikai kapcsolatokra, de a G7-csúcs után kialakult vita máris jelentős nemzetközi figyelmet kapott.