Újabb robbanás Moszkvában – merénylethullám kezdődhetett 

A robbanás a Konjkovo kerületben, a Vvedenszkij és a Butlerov utca kereszteződésénél történt, egy Zeekr típusú elektromos autó robbant fel. A nyomozás során merénylet gyanúját is vizsgálják a szakemberek – írja a Meduza.

Két autó is felrobbant ma a merényletek során

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Két robbanásos merénylet egy nap alatt Moszkvában

A detonáció következtében a jármű eleje teljesen kiégett és gyakorlatilag megsemmisült. A helyszínen a nyomozók egy gyanús tárgyat találtak az autó alatt.

A tárgyat később ellenőrzött robbantással hatástalanították.

A hatóságok közlése szerint a konjkovói incidens során nem sérült meg senki. Az ügyben jelenleg is vizsgálat és bizonyítékgyűjtés zajlik.

Egy BMW is felrobbant ma hajnalban

Ma hajnalban egy BMW is felrobbant Balasiha városában. Orosz és ukrán források szerint Damir Davidov, az orosz védelmi minisztérium Fő Rakéta- és Tüzérségi Igazgatóságának vezetője halt meg a merénylet során. A sofőr beült az autóba, és a jármű alá helyezett robbanószerkezet működésbe lépett. A robbanás ereje akár 500 gramm TNT-nek megfelelő lehetett. Az ügyben büntetőeljárás indult, a körülményeket jelenleg is vizsgálják.