Merénylet Moszkvában: kiderült, kinek az autóját robbantották fel, ez durva

Az értesülést a VCsK–OGPU Telegram-csatorna és Anatolij Sarij ukrán blogger közölte, de hivatalos megerősítés egyelőre nincs. A merénylet pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok, a hatóságok vizsgálják az esetet – írja a Meduza.

Újabb merénylet az orosz katonai elitetel szemben

A robbanás reggel fél hat körül következett be, amikor a sofőr beült az autóba és elindult vele. A Kommerszant értesülései szerint

a jármű aljára rögzített robbanószerkezet lépett működésbe.

A bomba ereje elérhette az 500 gramm TNT-nek megfelelő hatást. Az orosz Nyomozó Bizottság büntetőeljárást indított, bár a pontos vádat még nem hozták nyilvánosságra. Érdekesség, hogy Davidov állítólag azon a környéken lakott, ahol a robbanás történt.

Nem ez az első ilyen eset a környéken

A helyszín különösen érzékenynek számít, mivel ugyanebben a városrészben történt egy másik, nagy visszhangot kiváltó robbantás is. 2025 áprilisában egy autóba rejtett pokolgép végzett Jaroszlav Moszkalik orosz tábornokkal, az orosz vezérkar egyik magas rangú vezetőjével. A környéken élők szerint a városrészben számos katonai és biztonsági szervezethez kötődő személy lakik.

A tavalyi robbantás után az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közölte, hogy elfogta a feltételezett elkövetőt, Ignat Kuzint. A hatóságok szerint a férfi helyezte el a robbanószerkezetet a tábornok autójában. Az orosz biztonsági szolgálat azt állította, hogy az ukrán titkosszolgálatokkal állt kapcsolatban. Kuzint később életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték.

Rálőttek Putyin egyik első emberére

Februárban merényletet kíséreltek meg Vlagyimir Alekszejev ellen is, akit az orosz védelmi minisztérium egyik legmagasabb rangú tisztviselőjeként tartanak számon. Az altábornagyra több lövést adtak le egy lakóépületben, a támadást túlélte, de kórházba került. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak az elkövető után, miközben gyilkossági kísérlet miatt nyomoznak.