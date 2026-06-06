A németek hátat fordítottak Merznek – történelmi mélyponton a kancellár népszerűsége

Történelmi mélypontra zuhant a németek elégedettsége Friedrich Merz kancellár munkájával kapcsolatban – derül ki az INSA közvélemény-kutató intézetnek a Bild napilap megbízásából készített felméréséből.

Merz. Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

Soha nem volt még ilyen rossz Merz helyzete

„A megkérdezettek mindössze 15 százaléka elégedett továbbra is Friedrich Merz munkájával. Ez történelmi mélypontnak számít. Ezzel szemben a németek 77 százaléka elégedetlen a kancellárral” – írta a lap.

Április vége óta Merz támogatottsága további négy százalékponttal csökkent.

A jelenlegi német kormánykoalíció megítélése sem jobb: a válaszadók csupán 16 százaléka elégedett a kabinet teljesítményével, míg 78 százalékuk elégedetlenségének adott hangot.

A népszerűségvesztés a kormányzó pártokat is érintette. A kormánykoalíciót vezető CDU/CSU támogatottsága egy százalékponttal, 21 százalékra csökkent. A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) támogatottsága változatlanul 12 százalékon áll.

Eközben továbbra is az ellenzéki jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) vezeti a pártok népszerűségi listáját, 29 százalékos támogatottsággal.

A felmérést június 1. és 5. között végezték 1206 ember megkérdezésével. A statisztikai hibahatár körülbelül három százalék.

Korábban Markus Frohnmaier, az AfD Bundestag-képviselője nem zárta ki annak lehetőségét, hogy már jövőre előrehozott szövetségi választásokat tartsanak Németországban a Friedrich Merz vezette kormánykoalíció népszerűségének csökkenése miatt.