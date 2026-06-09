Kiszivárgott Merz titka, most egész Németország erről beszél

A német kancellár, Friedrich Merz nem fog önként lemondani tisztségéről – jelentette ki a RIA Novosztyi hírügynökségnek Steffen Kotré, az Alternatíva Németországért (AfD) jobboldali ellenzéki párt Bundestag-képviselője.
Merz túl messzire ment az SPD kedvéért
Nem tudom elképzelni, hogy Merz kancellár lemondjon. Mindent megtett azért, hogy kancellár lehessen
– mondta Kotré.
A képviselő szerint Merz „elárulta Németország érdekeit”, mert ezt kívánta koalíciós partnere, az SPD.
„Feladta a CDU – saját pártja és parlamenti frakciója – számos álláspontját, és gyakorlatilag áthúzta azokat” – tette hozzá.
Kotré példaként említette az atomenergia kérdését, amely szerinte már napirendre sem kerül, mert azt a koalíciós partner nem támogatja.
„Hagyja, hogy függő helyzetbe hozzák, és Németország-szerte arról beszélnek, hogy túlságosan engedékeny az SPD-vel szemben csak azért, hogy megtarthassa a kancellári posztját. Ezért nem hiszem, hogy önként megtenné ezt a lépést” – fogalmazott az AfD politikusa.