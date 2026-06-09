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Kiszivárgott Merz titka, most egész Németország erről beszél

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AfD-s politikus szerint Friedrich Merz nem fog önként lemondani tisztségéről. A RIA Novosztyinak nyilatkozó Steffen Kotré Bundestag-képviselő úgy véli, a kancellár túl sok politikai engedményt tett a koalíciós partnernek, az SPD-nek.
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németországfriedrich merzsteffen kotré

A német kancellár, Friedrich Merz nem fog önként lemondani tisztségéről – jelentette ki a RIA Novosztyi hírügynökségnek Steffen Kotré, az Alternatíva Németországért (AfD) jobboldali ellenzéki párt Bundestag-képviselője.

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Merz Fotó: KAY NIETFELD / DPA

Merz túl messzire ment az SPD kedvéért

Nem tudom elképzelni, hogy Merz kancellár lemondjon. Mindent megtett azért, hogy kancellár lehessen

– mondta Kotré.

A képviselő szerint Merz „elárulta Németország érdekeit”, mert ezt kívánta koalíciós partnere, az SPD. 

„Feladta a CDU – saját pártja és parlamenti frakciója – számos álláspontját, és gyakorlatilag áthúzta azokat” – tette hozzá.

Kotré példaként említette az atomenergia kérdését, amely szerinte már napirendre sem kerül, mert azt a koalíciós partner nem támogatja.

„Hagyja, hogy függő helyzetbe hozzák, és Németország-szerte arról beszélnek, hogy túlságosan engedékeny az SPD-vel szemben csak azért, hogy megtarthassa a kancellári posztját. Ezért nem hiszem, hogy önként megtenné ezt a lépést” – fogalmazott az AfD politikusa.

 

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