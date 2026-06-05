Súlyos beteg a hercegné, már a legrosszabbra készül a királyi család

A norvég királyi család pénteken közölte, hogy Mette-Marit egészségi állapota az elmúlt időszakban tovább romlott. A koronahercegné évek óta tüdőfibrózissal küzd, amely egy olyan súlyos betegség, amely fokozatosan károsítja a tüdőszövetet és megnehezíti a légzést. Az orvosok szerint bizonyos esetekben a tüdőtranszplantáció jelentheti az egyetlen hosszú távú megoldást – írja a Bild.
Mette-Marit előtt hosszú és kockázatos út áll
A szakértők szerint a tüdőátültetésre csak akkor kerül sor, ha már nincs más hatékony kezelési lehetőség. A beteget először alapos vizsgálatoknak vetik alá, hogy kizárják az esetleges daganatos betegségeket és felmérjék, képes-e elviselni a rendkívül megterhelő műtétet.
Amennyiben megfelelő donor szerv válik elérhetővé, annak vércsoportja és mérete is illeszkednie kell a pácienshez.
A donor tüdő szállítása különösen időérzékeny folyamat: a szervet hűtött körülmények között tárolják, és legfeljebb nyolc órán belül be kell ültetni.
Órákon át tartó életmentő beavatkozás
A kettős tüdőtranszplantáció általában négy-öt órán át tart. A sebészek először eltávolítják az egyik beteg tüdőt, majd beültetik a donor szervet. Ezt követően ugyanazt a folyamatot végzik el a másik oldalon is.
A műtét során sok betegnek ideiglenes ECMO-támogatásra van szüksége, amely mesterségesen biztosítja a szervezet oxigénellátását.
A beavatkozás után a páciensek intenzív osztályra kerülnek, ahol folyamatos megfigyelés alatt állnak.
A szakemberek szerint a legtöbb beteg már másnap átkerülhet hagyományos kórterembe, ahol körülbelül három hetet tölt. Ezt követően rehabilitációs kezelés vár rájuk, hogy fokozatosan visszanyerjék fizikai állapotukat.
Az átültetés után is folyamatos a küzdelem
A sikeres műtét nem jelenti azt, hogy a betegek visszatérhetnek korábbi életükhöz minden korlátozás nélkül. A donor tüdő megőrzése érdekében életük végéig olyan gyógyszereket kell szedniük, amelyek gyengítik az immunrendszert és csökkentik a kilökődés kockázatát.
Az első év túlélési aránya megközelíti a 90 százalékot, ugyanakkor a tüdőtranszplantáció továbbra is az egyik legkockázatosabb szervátültetési beavatkozásnak számít.
Az esetek mintegy felében öt éven belül krónikus kilökődési reakció jelentkezik, amely súlyosan károsíthatja az új szerv működését.
Ezért a betegeknek rendszeres ellenőrzéseken kell részt venniük, amelyek során az orvosok figyelik a tüdő állapotát, a fertőzések kockázatát és az esetleges szövődményeket. A szakértők szerint a gondos utókezelés kulcsszerepet játszik abban, hogy a páciensek minél hosszabb és jobb életminőségű életet élhessenek az átültetés után.
Tüdőátültetés vár a norvég trónörökös feleségére
Traszplantációra van szüksége Haakon norvég trónörökös feleségének, Mette-Marit hercegnőnek. Az 52 éves asszonyra, akinek az egészsége nagyon megromlott az utóbbi hónapokban, tüdőátültetés vár – jelentette be a norvég királyi palota pénteken.
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