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Súlyos beteg a hercegné, már a legrosszabbra készül a királyi család

1 órája
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Évek óta küzd súlyos tüdőbetegséggel a norvég koronahercegné. Mette-Marit állapota mostanra annyira romlott, hogy fel kell készülnie egy tüdőtranszplantáció lehetőségére.
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mette - maritállapottüdőtranszplantáció

A norvég királyi család pénteken közölte, hogy Mette-Marit egészségi állapota az elmúlt időszakban tovább romlott. A koronahercegné évek óta tüdőfibrózissal küzd, amely egy olyan súlyos betegség, amely fokozatosan károsítja a tüdőszövetet és megnehezíti a légzést. Az orvosok szerint bizonyos esetekben a tüdőtranszplantáció jelentheti az egyetlen hosszú távú megoldást – írja a Bild.

Mette-Marit állapotának romlása miatt már a tüdőtranszplantáció lehetősége is felmerült a szakemberek szerint.
Mette-Marit állapotának romlása miatt már a tüdőtranszplantáció lehetősége is felmerült a szakemberek szerint Fotó: LISE ASERUD / NTB

Mette-Marit előtt hosszú és kockázatos út áll

A szakértők szerint a tüdőátültetésre csak akkor kerül sor, ha már nincs más hatékony kezelési lehetőség. A beteget először alapos vizsgálatoknak vetik alá, hogy kizárják az esetleges daganatos betegségeket és felmérjék, képes-e elviselni a rendkívül megterhelő műtétet.

Amennyiben megfelelő donor szerv válik elérhetővé, annak vércsoportja és mérete is illeszkednie kell a pácienshez. 

A donor tüdő szállítása különösen időérzékeny folyamat: a szervet hűtött körülmények között tárolják, és legfeljebb nyolc órán belül be kell ültetni.

Órákon át tartó életmentő beavatkozás

A kettős tüdőtranszplantáció általában négy-öt órán át tart. A sebészek először eltávolítják az egyik beteg tüdőt, majd beültetik a donor szervet. Ezt követően ugyanazt a folyamatot végzik el a másik oldalon is.

A műtét során sok betegnek ideiglenes ECMO-támogatásra van szüksége, amely mesterségesen biztosítja a szervezet oxigénellátását. 

A beavatkozás után a páciensek intenzív osztályra kerülnek, ahol folyamatos megfigyelés alatt állnak.

A szakemberek szerint a legtöbb beteg már másnap átkerülhet hagyományos kórterembe, ahol körülbelül három hetet tölt. Ezt követően rehabilitációs kezelés vár rájuk, hogy fokozatosan visszanyerjék fizikai állapotukat.

Az átültetés után is folyamatos a küzdelem

A sikeres műtét nem jelenti azt, hogy a betegek visszatérhetnek korábbi életükhöz minden korlátozás nélkül. A donor tüdő megőrzése érdekében életük végéig olyan gyógyszereket kell szedniük, amelyek gyengítik az immunrendszert és csökkentik a kilökődés kockázatát.

Az első év túlélési aránya megközelíti a 90 százalékot, ugyanakkor a tüdőtranszplantáció továbbra is az egyik legkockázatosabb szervátültetési beavatkozásnak számít. 

Az esetek mintegy felében öt éven belül krónikus kilökődési reakció jelentkezik, amely súlyosan károsíthatja az új szerv működését.

Ezért a betegeknek rendszeres ellenőrzéseken kell részt venniük, amelyek során az orvosok figyelik a tüdő állapotát, a fertőzések kockázatát és az esetleges szövődményeket. A szakértők szerint a gondos utókezelés kulcsszerepet játszik abban, hogy a páciensek minél hosszabb és jobb életminőségű életet élhessenek az átültetés után.

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