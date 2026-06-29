„Én csak vissza akarok menni Franciaországba!” – menekülés közben fogtak el egy migránst Doverben

A doveri kompkikötőben szolgálatot teljesítő rendőrök egy rutinellenőrzés során üldözőbe vettek egy migránst, aki egy átvizsgálás alatt álló teherautó rakteréből ugrott ki, majd a kijárat felé próbált elmenekülni. Az esetről készült felvételek a Dover 24/7: Britain's Busiest Port című dokumentumsorozatban láthatók.

A migráns elfogását a doveri kikötő rendőrei rögzítették (képünk illusztráció)

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A rendőrök szolgálati járművükkel utolérték a férfit, majd egy betonkorlátnál elfogták. Az intézkedés során a férfi többször is azt ismételte:

Én csak vissza akarok menni Franciaországba!

A rendőrök közölték vele, hogy nem tudják, milyen előzmények miatt menekül, ugyanakkor tájékoztatták arról is, hogy a határátlépéssel kapcsolatos szabályok miatt nem térhet vissza egyszerűen Franciaországba.

A rendőrség később arról kapott tájékoztatást, hogy a férfi feltehetően illegálisan bújt meg a teherautó rakterében, ahonnan kiugrott. Az utánfutóban rajta kívül még négy embert találtak, akikkel a kikötő biztonsági szolgálata foglalkozott.

A doveri kikötő rendőrsége később közölte, hogy a migráns végül úgynevezett közösségi intézkedésben részesült. Ez egy bírósági eljáráson kívüli megoldás, amelyet az Egyesült Királyságban jellemzően kisebb súlyú jogsértések esetén alkalmaznak – számolt be róla a Daily Mail.