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migráns

„Én csak vissza akarok menni Franciaországba!” – menekülés közben fogtak el egy migránst Doverben

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Egy férfit fogtak el a doveri kompkikötőben, miután egy ellenőrzés alatt álló teherautóból kiugorva megpróbált elmenekülni. A rendőrség szerint a migráns elfogását követően kiderült, hogy a jármű rakterében rajta kívül még négy ember tartózkodott. Az esetről készült felvételek egy televíziós dokumentumsorozatban láthatók.
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migránsEgyesült KirályágFranciaország

A doveri kompkikötőben szolgálatot teljesítő rendőrök egy rutinellenőrzés során üldözőbe vettek egy migránst, aki egy átvizsgálás alatt álló teherautó rakteréből ugrott ki, majd a kijárat felé próbált elmenekülni. Az esetről készült felvételek a Dover 24/7: Britain's Busiest Port című dokumentumsorozatban láthatók.

A migráns elfogását a doveri kikötő rendőrei rögzítették A Border Force vessel arrives at the Marina in Dover, south-east England, on September 19, 2025 carrying migrants picked up at sea attempting to cross the English Channel from France. The first migrant was returned to France on September 18 under the new deal allowing the UK to detain and deport irregular migrants deemed ineligible for asylum. In return, the UK will accept an equal number of migrants from France who can apply for a UK visa via an online platform under the pilot scheme which came into effect August and will run until June 2026. UK media reported that "hundreds" of migrants had set off from France early September 19, attempting to cross the Channel on small boats to the UK. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
A migráns elfogását a doveri kikötő rendőrei rögzítették (képünk illusztráció)
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A rendőrök szolgálati járművükkel utolérték a férfit, majd egy betonkorlátnál elfogták. Az intézkedés során a férfi többször is azt ismételte:

Én csak vissza akarok menni Franciaországba!

A rendőrök közölték vele, hogy nem tudják, milyen előzmények miatt menekül, ugyanakkor tájékoztatták arról is, hogy a határátlépéssel kapcsolatos szabályok miatt nem térhet vissza egyszerűen Franciaországba.

A rendőrség később arról kapott tájékoztatást, hogy a férfi feltehetően illegálisan bújt meg a teherautó rakterében, ahonnan kiugrott. Az utánfutóban rajta kívül még négy embert találtak, akikkel a kikötő biztonsági szolgálata foglalkozott.

A doveri kikötő rendőrsége később közölte, hogy a migráns végül úgynevezett közösségi intézkedésben részesült. Ez egy bírósági eljáráson kívüli megoldás, amelyet az Egyesült Királyságban jellemzően kisebb súlyú jogsértések esetén alkalmaznak – számolt be róla a Daily Mail.

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