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színésznő

Őszintén vallott a Stranger Things sztárja: jöhet a következő baba?

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A Stranger Things sztárja elárulta, tervezi-e a család bővítését, egy évvel azután, hogy férjével örökbe fogadták első gyermeküket. Millie Bobby Brown arról is nyilatkozott, miért döntöttek az örökbefogadás mellett.
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színésznőgyermekMillie Bobby Browncsalád

Millie Bobby Brown elárulta, szeretne-e még gyermeket. A 22 éves színésznő és férje, Jake Bongiovi egy éve fogadtak örökbe egy kislányt – írja a DailyMail

NEW YORK, NEW YORK - MAY 13: Millie Bobby Brown attends the 2026 Netflix Upfront at Sunset Pier 94 Studios on May 13, 2026 in New York City. Dominik Bindl/Getty Images/AFP (Photo by Dominik Bindl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Millie Bobby Brown
Fotó: DOMINIK BINDL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Mindig, mindig is örökbe akartam fogadni. Ez mindig is része volt a gyermekkori álmaimnak. Amikor otthon voltam, úgy öt-hat éves koromban, a szüleim mindig azt mondták: Voltak babáid. Mind örökbe fogadottak voltak” – emlékezett vissza a színésznő egy podcastben. 

A színésznő megjegyezte, hogy korábbi tanulmányai befolyásolták családtervezését, de egy nap szeretne teherbe esni, és tovább bővíteni a családját. 

A házaspár tavaly augusztusban fogadta örökbe kislányát, akit tudatosan igyekeznek óvni a nyilvánosságtól.

Millie Bobby Brown szexi képei miatt megállt az internet

A fiatal világsztár – akit milliók ismernek és követnek – bikinis pózoktól a lazán szexi pizsamás fotókig mutatta meg, hogy tökéletes formában van, és magabiztosabban ragyog, mint valaha. A képeket megtekintheti az Origo oldalán.

 

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