Őszintén vallott a Stranger Things sztárja: jöhet a következő baba?

Millie Bobby Brown elárulta, szeretne-e még gyermeket. A 22 éves színésznő és férje, Jake Bongiovi egy éve fogadtak örökbe egy kislányt – írja a DailyMail.

Millie Bobby Brown

Fotó: DOMINIK BINDL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Mindig, mindig is örökbe akartam fogadni. Ez mindig is része volt a gyermekkori álmaimnak. Amikor otthon voltam, úgy öt-hat éves koromban, a szüleim mindig azt mondták: Voltak babáid. Mind örökbe fogadottak voltak” – emlékezett vissza a színésznő egy podcastben.

A színésznő megjegyezte, hogy korábbi tanulmányai befolyásolták családtervezését, de egy nap szeretne teherbe esni, és tovább bővíteni a családját.

A házaspár tavaly augusztusban fogadta örökbe kislányát, akit tudatosan igyekeznek óvni a nyilvánosságtól.

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A fiatal világsztár – akit milliók ismernek és követnek – bikinis pózoktól a lazán szexi pizsamás fotókig mutatta meg, hogy tökéletes formában van, és magabiztosabban ragyog, mint valaha. A képeket megtekintheti az Origo oldalán.