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Mobiltelefonjáért kockáztatta az életét egy turista az Iguazú-vízesésnél – videó

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Megdöbbentő jelenet játszódott le az Iguazú-vízesés brazil oldalán. Egy turista életveszélyes helyzetbe sodorta magát, hogy visszaszerezze a folyóba ejtett mobiltelefonját.
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A szemtanúk által rögzített felvételek szerint a férfi átmászott a kilátó végén található biztonsági korláton, majd leereszkedett az Iguaçu folyó sebes sodrású vizébe. A helyszín különösen veszélyesnek számít, hiszen csupán néhány méterre tartózkodott attól a ponttól, ahol a víz több tíz méteres mélységbe zuhan. A fehér pólót és farmert viselő turista láthatóan az elveszett mobiltelefonját kereste, miközben a sodrás bármikor elsodorhatta volna. Bár a jelenet sokakból aggodalmat váltott ki, a férfi végül sértetlenül visszamászott a járdára – írja a nypost.

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Elveszett mobilja miatt kis híján a vízesésbe ugrott egy turista. A kép illusztráció – fotó: EVARISTO SA / AFP

 

Majdnem életével fizetett a mobiljáért

 

A kaland azonban nem maradt következmények nélkül. A helyszínen szolgálatot teljesítő hatóságok figyelmeztették a látogatót, majd kikísérték a nemzeti park területéről. Az Iguazú-vízesésnél szigorú szabályok tiltják a korlátok átmászását vagy azok veszélyes megközelítését. A park üzemeltetői hangsúlyozzák: amennyiben egy tárgy a folyóba esik, a látogatóknak a helyszíni tűzoltósághoz kell fordulniuk, akik felmérik, hogy biztonságosan végrehajtható-e a mentés. 

Nem ez volt az első felelőtlen eset a világhírű természeti látványosságnál.

Az idei év során több alkalommal is veszélyes mutatványokat hajtottak végre turisták a vízesés közelében. Egy látogató például saját kalapjáért mászott át a korláton, míg egy másik esetben egy férfi egy csecsemőt emelt át a biztonsági védőelemek fölött egy fénykép kedvéért. Bár ezek az esetek szerencsésen végződtek, a vízesés környékén korábban halálos balesetek is történtek. Az elmúlt években több látogató vesztette életét hajóbalesetek és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása miatt.

A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, hogy egyetlen elveszett tárgy sem ér annyit, hogy valaki az életét kockáztassa érte. Az Iguazú-vízesés lenyűgöző szépsége mellett ugyanis rendkívüli veszélyeket is rejt, amelyeket nem szabad félvállról venni.

 

 

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