Mobiltelefonjáért kockáztatta az életét egy turista az Iguazú-vízesésnél – videó

A szemtanúk által rögzített felvételek szerint a férfi átmászott a kilátó végén található biztonsági korláton, majd leereszkedett az Iguaçu folyó sebes sodrású vizébe. A helyszín különösen veszélyesnek számít, hiszen csupán néhány méterre tartózkodott attól a ponttól, ahol a víz több tíz méteres mélységbe zuhan. A fehér pólót és farmert viselő turista láthatóan az elveszett mobiltelefonját kereste, miközben a sodrás bármikor elsodorhatta volna. Bár a jelenet sokakból aggodalmat váltott ki, a férfi végül sértetlenül visszamászott a járdára – írja a nypost.

Elveszett mobilja miatt kis híján a vízesésbe ugrott egy turista. A kép illusztráció – fotó: EVARISTO SA / AFP

Majdnem életével fizetett a mobiljáért

A kaland azonban nem maradt következmények nélkül. A helyszínen szolgálatot teljesítő hatóságok figyelmeztették a látogatót, majd kikísérték a nemzeti park területéről. Az Iguazú-vízesésnél szigorú szabályok tiltják a korlátok átmászását vagy azok veszélyes megközelítését. A park üzemeltetői hangsúlyozzák: amennyiben egy tárgy a folyóba esik, a látogatóknak a helyszíni tűzoltósághoz kell fordulniuk, akik felmérik, hogy biztonságosan végrehajtható-e a mentés.

Nem ez volt az első felelőtlen eset a világhírű természeti látványosságnál.

Az idei év során több alkalommal is veszélyes mutatványokat hajtottak végre turisták a vízesés közelében. Egy látogató például saját kalapjáért mászott át a korláton, míg egy másik esetben egy férfi egy csecsemőt emelt át a biztonsági védőelemek fölött egy fénykép kedvéért. Bár ezek az esetek szerencsésen végződtek, a vízesés környékén korábban halálos balesetek is történtek. Az elmúlt években több látogató vesztette életét hajóbalesetek és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása miatt.

Se tiró en la Garganta del Diablo para recuperar su celular



Un hecho insólito generó indignación en las Cataratas del Iguazú, del lado brasileño.



Un hombre se arrojó desde la pasarela del circuito Garganta del Diablo para buscar su celular tras caerse, sin poder regresar por… pic.twitter.com/7G4tGj7aRR — mavica (@mavica7) June 8, 2026

A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, hogy egyetlen elveszett tárgy sem ér annyit, hogy valaki az életét kockáztassa érte. Az Iguazú-vízesés lenyűgöző szépsége mellett ugyanis rendkívüli veszélyeket is rejt, amelyeket nem szabad félvállról venni.