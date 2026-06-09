Mobiltelefonjáért kockáztatta az életét egy turista az Iguazú-vízesésnél – videó

A szemtanúk által rögzített felvételek szerint a férfi átmászott a kilátó végén található biztonsági korláton, majd leereszkedett az Iguaçu folyó sebes sodrású vizébe. A helyszín különösen veszélyesnek számít, hiszen csupán néhány méterre tartózkodott attól a ponttól, ahol a víz több tíz méteres mélységbe zuhan. A fehér pólót és farmert viselő turista láthatóan az elveszett mobiltelefonját kereste, miközben a sodrás bármikor elsodorhatta volna. Bár a jelenet sokakból aggodalmat váltott ki, a férfi végül sértetlenül visszamászott a járdára – írja a nypost.
Majdnem életével fizetett a mobiljáért
A kaland azonban nem maradt következmények nélkül. A helyszínen szolgálatot teljesítő hatóságok figyelmeztették a látogatót, majd kikísérték a nemzeti park területéről. Az Iguazú-vízesésnél szigorú szabályok tiltják a korlátok átmászását vagy azok veszélyes megközelítését. A park üzemeltetői hangsúlyozzák: amennyiben egy tárgy a folyóba esik, a látogatóknak a helyszíni tűzoltósághoz kell fordulniuk, akik felmérik, hogy biztonságosan végrehajtható-e a mentés.
Nem ez volt az első felelőtlen eset a világhírű természeti látványosságnál.
Az idei év során több alkalommal is veszélyes mutatványokat hajtottak végre turisták a vízesés közelében. Egy látogató például saját kalapjáért mászott át a korláton, míg egy másik esetben egy férfi egy csecsemőt emelt át a biztonsági védőelemek fölött egy fénykép kedvéért. Bár ezek az esetek szerencsésen végződtek, a vízesés környékén korábban halálos balesetek is történtek. Az elmúlt években több látogató vesztette életét hajóbalesetek és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása miatt.
A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, hogy egyetlen elveszett tárgy sem ér annyit, hogy valaki az életét kockáztassa érte. Az Iguazú-vízesés lenyűgöző szépsége mellett ugyanis rendkívüli veszélyeket is rejt, amelyeket nem szabad félvállról venni.