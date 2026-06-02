mókus

Sokan megdöbbennek, amikor megtudják, milyen rövid ideig élnek a mókusok – Ön eltalálja?

Szinte mindenki találkozott már velük parkokban, kertekben vagy erdei séták során, mégis kevesen tudják, milyen nehéz élet vár ezekre a fürge kis állatokra. A mókusok átlagos élettartama meglepően rövid, és már életük első évében számos veszély fenyegeti a túlélésüket.
A mókus átlagos élettartama a vadonban mindössze körülbelül három év. Bár akadnak egyedek, amelyek ennél jóval tovább élnek, a legtöbb állatnak számos veszéllyel kell szembenéznie már életének első hónapjaiban - tájékoztat a PETBOOK.

A mókusok fontos szerepet játszanak az erdők megújulásában
Miért olyan nehéz túlélni az első évet a mókusoknak?

A mókusok párzási időszaka december végén és január elején kezdődik. A nőstények általában több kölyköt hoznak világra, amelyek nagyjából tíz hétig maradnak az anyjuk gondozásában.

A fiatal állatok azonban számos veszélynek vannak kitéve. A héják, baglyok és nyestek rendszeresen vadásznak rájuk, miközben az önállóvá válás után a megfelelő táplálék és víz megtalálása is komoly kihívást jelent.

A szakértők szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb száraz időszakok tovább nehezítik a helyzetüket. A városi környezetben élő mókusok számára ráadásul gyakran kevesebb természetes táplálékforrás áll rendelkezésre.

Bár sokan egyszerűen kedves erdei állatként tekintenek rájuk, a mókusok jelentős szerepet játszanak az ökoszisztéma működésében. Az ősszel elrejtett magvak és diófélék egy részét ugyanis nem találják meg később. Ezek a magok tavasszal gyakran kicsíráznak, így a mókusok akaratlanul is hozzájárulnak az erdők megújulásához és új fák növekedéséhez.

Emellett számos ragadozó számára szolgálnak táplálékul, ezért a tápláléklánc fontos elemei is.

A természetvédők szerint néhány egyszerű lépéssel bárki támogathatja a mókusokat. Hasznos lehet vízzel teli tálakat kihelyezni a kertbe vagy az erkélyre, illetve mogyorót, diót és más magvakat tartalmazó etetőhelyeket biztosítani számukra. Az idősebb fák és a természetesebb, kevésbé gondozott zöldterületek megőrzése szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy ezek az állatok megfelelő búvó- és fészkelőhelyeket találjanak.

