Tucatnyi lövés hallatszott, gyerekek és szülők futottak az életükért

Pánik tört ki hétfő délelőtt a kanadai Montreal Côte-des-Neiges negyedében, miután egy felfegyverzett támadó lövéseket adott le egy forgalmas lakóövezetben.

Rendkívüli riasztást adtak ki Montrealban egy fegyveres miatt. Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Lövések dördültek egy zsúfolt városrészben, pánik tört ki Montrealban

A rendőrség tájékoztatása szerint a lövöldözés helyi idő szerint 11:35 körül kezdődött. A hatóságok azonnal arra szólították fel a környéken tartózkodókat, hogy

keressenek menedéket és maradjanak épületeken belül.

A közösségi médiában terjedő felvételeken betört ablakok és a helyszínre nagy erőkkel kivonuló fegyveres rendőrök láthatók. Más videókon rendőrök rohannak be egy helyi élelmiszerboltba, miközben két ember a földön fekszik az épület előtt.

A montreali rendőrség szóvivője, Jean-Pierre Brabant közölte:

Arra kérünk mindenkit, hogy kerülje el a környéket. A helyzet jelenleg nincs ellenőrzés alatt.

A hatóságok megerősítették, hogy egy rendőr megsérült az incidens során, állapotáról azonban egyelőre nem közöltek részleteket. Nem ismert az sem, hogy vannak-e további sérültek.

Egy helyi lakos arról számolt be, hogy körülbelül tíz-tizenkét lövést hallott egymás után.

„Néhány perccel később a közeli park teljesen kiürült. A szülők és a gyerekek pánikszerűen menekültek” – mondta.

A rendőrség vészhelyzeti figyelmeztetést adott ki egy „fegyveres és veszélyes” gyanúsítottról, és arra kérte a lakosságot, hogy zárják be az ajtókat, maradjanak távol az ablakoktól, valamint kövessék a hatóságok utasításait.