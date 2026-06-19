Az ukránok elvitték a háborút Moszkvába: hova tűnt az áthatolhatatlannak mondott orosz légvédelem?

Az ukránok június 18-án nagyszabású támadást indítottak az orosz főváros térsége ellen. A célpontok között szerepelt a moszkvai olajfinomító, ahol több berendezés és üzemanyagtároló is megsérülhetett. A támadás után készült videókon hatalmas füstfelhők láthatók, miközben a környéken élők is érzékelték az eseményeket.

A Moszkva ellen indított ukrán dróntámadás után az olajfinomító környékén tűz és sűrű füst alakult ki Forrás: Telegram

A támadás legfontosabb kérdése azonban nem csupán az, hogy mekkora kárt okoztak az ukrán drónok, hanem az is: hogyan juthattak el ilyen mélyen Oroszország területére, egy olyan térségbe, amelyet Moszkva a legerősebben védett zónák közé sorol.

Miért nem működött megfelelően az orosz légvédelem?

Elemzők szerint az egyik legfontosabb tényező a tömeges drónbevetés lehetett. Az ukrán hadsereg az elmúlt időszakban egyre gyakrabban alkalmaz olyan taktikát, amelyben egyszerre nagy számú, alacsonyan repülő pilóta nélküli eszközt indít - írja a Meduza.

Ez komoly kihívás elé állítja az orosz légvédelmet, amely elsősorban hagyományos légi célpontok, például repülőgépek és rakéták ellen készült. A sok kisebb, lassabb és nehezebben észlelhető drón egyszerre történő megjelenése könnyen túlterhelheti a radarokat és az elfogórendszereket.

A szakértők szerint Oroszország egyik legnagyobb problémája, hogy nincs mindenhol egységes, teljes körű drónelhárító hálózat. Miközben Ukrajna az elmúlt években különböző érzékelőkkel, mobil egységekkel és nyugati támogatással kiépített többrétegű védelmet, addig Oroszország sok esetben továbbra is pontszerű védelemmel próbálja megakadályozni a támadásokat.

A modern drónok ellen ugyanis nem mindig elegendő a hagyományos légvédelmi rakétarendszer.

A kis méretű célpontok felderítése és követése külön technológiát igényel, amelynek fejlesztésében Oroszország még lemaradásban lehet.

Az ukrán drónok új szintre emelték a támadásokat

A mostani akció egy nagyobb ukrán stratégia része, amelynek célja az orosz energetikai infrastruktúra gyengítése. Az olajfinomítók különösen fontos célpontok, mert működésük közvetlenül hat az üzemanyag-ellátásra és az orosz gazdaságra.

Korábban Ukrajna több oroszországi finomítót is támadott, azonban a moszkvai létesítmény különleges jelentőséggel bír. A főváros közelsége miatt az ellene indított sikeres támadás erős szimbolikus üzenetet is hordoz.

A támadás ráadásul kommunikációs szempontból is fontos Kijev számára. Az ukrán vezetés azt kívánja bizonyítani, hogy képes elérni Oroszország legvédettebb területeit is, miközben Moszkva számára kellemetlen kérdéseket vet fel saját védelmi képességeiről. Az orosz hadsereg természetesen fejleszti a drónelhárító rendszereit, de az új megoldások jelentős része még fejlesztési vagy tesztelési szakaszban van. Addig azonban az ukrán drónok továbbra is komoly kihívást jelentenek Oroszország számára.