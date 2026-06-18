Tömeges dróntámadás rázta meg Moszkvát

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, hogy a nagyszabású dróntámadás során több pilóta nélküli repülőeszköz is elérte a moszkvai olajfinomítót.

Drónok csaptak le Moszkva környékén

Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto

Lakóházak és bevásárlóközpontok is megsérültek a Moszkva elleni támadásban

„A légvédelem továbbra is visszaveri a tömeges támadást. Több drónnak sikerült elérnie a moszkvai olajfinomítót” – írta a Max nevű platformon.

A hatóságok jelenleg a támadások következményeinek felszámolásán dolgoznak.

Emellett drónroncsok hullottak a moszkvai Sadovod bevásárlóközpont területére is. Az első jelentések szerint kisebb károk keletkeztek, sérültekről azonban nem érkezett hír. A helyszínen a mentő- és katasztrófavédelmi szolgálatok dolgoznak.

Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója közölte, hogy Elektrosztal városában egy drónroncs egy családi ház tetejére zuhant, amelynek következtében egy nő megsérült.

A kormányzó szerint egy drón egy zsukovszkiji társasházba is becsapódott.

Károk keletkeztek továbbá több családi házban Csehov és Pavlovszkij Poszad térségében, míg Krjukovo településen az ellenséges drónok roncsai több hétvégi telekre hullottak.

Megrongálódott egy fitneszközpont és egy ipari létesítmény is Ljuberci városában. A Belaja Dacsa bevásárlóközpontnál a tetőszerkezet kigyulladt. Az előzetes információk szerint ott sem sérült meg senki.

A reggeli órákban összesen 52, Moszkva felé tartó drónról érkezett jelentés, amelyeket a légvédelem megsemmisített.

A támadás miatt ideiglenes korlátozásokat vezettek be a Domogyedovo, a Vnukovo és a Zsukovszkij repülőtereken.