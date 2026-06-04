Csodával határos túlélés: hat nap után került elő egy serpa az Everesten

Nepálban, a Mount Everest térségében, 2026. június 4-én találták meg a 52 éves Dawa Sherpát, aki napokkal korábban tűnt el a hegyről lefelé tartva. A Mount Everest egyik legtapasztaltabb serpáját a Khumbu-jégesés közelében vették észre, amint lassan, kimerülten próbált lejutni az alaptábor felé. A férfit végül kórházba szállították Katmanduba.

A mentősök és mentőalakulatok helikopterről szállították át Dawa Sherpa hegymászót, miután megérkezett a katmandui HAMS Kórházba 2026. június 4-én. Egy nepáli hegymászóvezetőt, aki hat napja eltűnt a Mount Everesten, és akit halottnak hittek, élve találtak meg, miután egyedül majdnem az alaptáborba mászott

Fotó: PRABIN RANABHAT / AFP

Hat napig volt egyedül a Mount Everesten

Dawa Sherpát utoljára nagyjából 7500 méteres magasságban, a 3-as tábor felett látták, miután lefelé indult a hegyről. Ilyen magasságban a levegő rendkívül ritka, a hideg pedig életveszélyes, ezért sokan már nem reménykedtek abban, hogy élve előkerül.

A férfira végül egy takarítócsapat bukkant rá, amely a hegyen dolgozott.

A beszámolók szerint Dawa Sherpa fagyási sérüléseket szenvedett a kezén, nagyon kimerült volt, de élt, beszélt, és felismerte a hozzátartozóit.

„Valódi önmentés” történt

A keresést felügyelő 8K Expeditions vezetője szerint az eset szinte felfoghatatlan túlélés:

Dawa Sherpa gyakorlatilag saját erejéből jutott lejjebb a hegyről.

A családja már búcsúimákat is mondott érte, mert azt hitték, nem élte túl az eltűnést.

A hegyi vezetőt végül helikopterrel szállították kórházba Katmanduba, ahol kezelést kapott. Lánya szerint édesapja magánál van, beszél, és a család boldog, hogy életben találták.

Rekordforgalom és halálos szezon

Az idei mászószezon különösen zsúfolt volt: több mint ezren jutottak fel az Everest csúcsára, ami rekordnak számít. A hírek szerint idén eddig öt ember halt meg a hegyen, köztük három nepáli, akik az előkészítő munkákban vettek részt.

Dawa Sherpa története így nemcsak egy rendkívüli túlélésről szól, hanem arról is, mennyire kiszámíthatatlan és veszélyes marad a Mount Everest még a legtapasztaltabb hegymászók számára is – írja a BBC.