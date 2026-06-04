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Mount Everest

Csodával határos túlélés: hat nap után került elő egy serpa az Everesten

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Szinte csodával határos módon élve találtak meg egy nepáli hegyi vezetőt, akit már halottnak hittek a világ legmagasabb hegyén. A Mount Everest oldalában eltűnt Dawa Sherpa hat nap után, fagyási sérülésekkel került elő, és tudatánál volt, amikor a mentőcsapat rábukkant.
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Mount Everesttúlélőserpa

Nepálban, a Mount Everest térségében, 2026. június 4-én találták meg a 52 éves Dawa Sherpát, aki napokkal korábban tűnt el a hegyről lefelé tartva. A Mount Everest egyik legtapasztaltabb serpáját a Khumbu-jégesés közelében vették észre, amint lassan, kimerülten próbált lejutni az alaptábor felé. A férfit végül kórházba szállították Katmanduba.

Medics and rescuers transfer mountaineer Dawa Sherpa from a helicopter upon his arrival at the HAMS Hospital in Kathmandu on June 4, 2026. A Nepali climbing guide who went missing on Mount Everest for six days and was believed dead has been found alive after crawling alone almost to Base Camp, officials told AFP on June 4. (Photo by PRABIN RANABHAT / AFP)
A mentősök és mentőalakulatok helikopterről szállították át Dawa Sherpa hegymászót, miután megérkezett a katmandui HAMS Kórházba 2026. június 4-én. Egy nepáli hegymászóvezetőt, aki hat napja eltűnt a Mount Everesten, és akit halottnak hittek, élve találtak meg, miután egyedül majdnem az alaptáborba mászott
Fotó: PRABIN RANABHAT / AFP

Hat napig volt egyedül a Mount Everesten

Dawa Sherpát utoljára nagyjából 7500 méteres magasságban, a 3-as tábor felett látták, miután lefelé indult a hegyről. Ilyen magasságban a levegő rendkívül ritka, a hideg pedig életveszélyes, ezért sokan már nem reménykedtek abban, hogy élve előkerül.

A férfira végül egy takarítócsapat bukkant rá, amely a hegyen dolgozott. 

A beszámolók szerint Dawa Sherpa fagyási sérüléseket szenvedett a kezén, nagyon kimerült volt, de élt, beszélt, és felismerte a hozzátartozóit.

„Valódi önmentés” történt

A keresést felügyelő 8K Expeditions vezetője szerint az eset szinte felfoghatatlan túlélés:

 Dawa Sherpa gyakorlatilag saját erejéből jutott lejjebb a hegyről.

A családja már búcsúimákat is mondott érte, mert azt hitték, nem élte túl az eltűnést.

A hegyi vezetőt végül helikopterrel szállították kórházba Katmanduba, ahol kezelést kapott. Lánya szerint édesapja magánál van, beszél, és a család boldog, hogy életben találták.

Rekordforgalom és halálos szezon

Az idei mászószezon különösen zsúfolt volt: több mint ezren jutottak fel az Everest csúcsára, ami rekordnak számít. A hírek szerint idén eddig öt ember halt meg a hegyen, köztük három nepáli, akik az előkészítő munkákban vettek részt.

Dawa Sherpa története így nemcsak egy rendkívüli túlélésről szól, hanem arról is, mennyire kiszámíthatatlan és veszélyes marad a Mount Everest még a legtapasztaltabb hegymászók számára is – írja a BBC.

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