Csodával határos túlélés: hat nap után került elő egy serpa az Everesten

Nepálban, a Mount Everest térségében, 2026. június 4-én találták meg a 52 éves Dawa Sherpát, aki napokkal korábban tűnt el a hegyről lefelé tartva. A Mount Everest egyik legtapasztaltabb serpáját a Khumbu-jégesés közelében vették észre, amint lassan, kimerülten próbált lejutni az alaptábor felé. A férfit végül kórházba szállították Katmanduba.
Hat napig volt egyedül a Mount Everesten
Dawa Sherpát utoljára nagyjából 7500 méteres magasságban, a 3-as tábor felett látták, miután lefelé indult a hegyről. Ilyen magasságban a levegő rendkívül ritka, a hideg pedig életveszélyes, ezért sokan már nem reménykedtek abban, hogy élve előkerül.
A férfira végül egy takarítócsapat bukkant rá, amely a hegyen dolgozott.
A beszámolók szerint Dawa Sherpa fagyási sérüléseket szenvedett a kezén, nagyon kimerült volt, de élt, beszélt, és felismerte a hozzátartozóit.
„Valódi önmentés” történt
A keresést felügyelő 8K Expeditions vezetője szerint az eset szinte felfoghatatlan túlélés:
Dawa Sherpa gyakorlatilag saját erejéből jutott lejjebb a hegyről.
A családja már búcsúimákat is mondott érte, mert azt hitték, nem élte túl az eltűnést.
A hegyi vezetőt végül helikopterrel szállították kórházba Katmanduba, ahol kezelést kapott. Lánya szerint édesapja magánál van, beszél, és a család boldog, hogy életben találták.
Rekordforgalom és halálos szezon
Az idei mászószezon különösen zsúfolt volt: több mint ezren jutottak fel az Everest csúcsára, ami rekordnak számít. A hírek szerint idén eddig öt ember halt meg a hegyen, köztük három nepáli, akik az előkészítő munkákban vettek részt.
Dawa Sherpa története így nemcsak egy rendkívüli túlélésről szól, hanem arról is, mennyire kiszámíthatatlan és veszélyes marad a Mount Everest még a legtapasztaltabb hegymászók számára is – írja a BBC.
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