Most érkezett: így alakítja át a Tisza a közmédiát – megszűnik az MTVA

A VG.hu beszámolója szerint a javaslat célja egy függetlenebb és átláthatóbb közmédia kialakítása, amelyben az MTVA jelenlegi, összetett intézményi struktúrája megszűnne. A helyét egy új szervezeti modell venné át, amelyben létrejönne a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., valamint ismét önálló intézményi formát kapna a Magyar Távirati Iroda.

Az MTVA székháza Budapesten

Fotó: Picasa / VinceB – A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21874627 / Wikipedia

A tervezet hangsúlyozza, hogy az MTVA átalakítása nem pusztán szervezeti kérdés, hanem a közszolgálati média működésének teljes újragondolása. A javaslat szerint a közmédia nem lehet politikai kommunikációs eszköz, hanem kizárólag közérdekű tájékoztatást kell szolgálnia.

Új felügyeleti rendszer és Tarr Zoltán szerepe

A reform részeként létrejönne a Független Közmédia Testület, amely felügyelné az új rendszert, ellenőrizné a gazdálkodást és részt venne a vezetők kiválasztásában is. A Médiatanács működését is átalakítanák, szigorúbb átláthatósági és összeférhetetlenségi szabályokkal.

Az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató jelenlegi vezetőinek megbízatása megszűnne, az átmeneti időszakban pedig a szakmai irányítást a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter látná el. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kap Tarr Zoltán, aki az új struktúra kialakításában kulcsszereplőként jelenik meg.

A javaslat célja állítólag egy olyan közmédia létrehozása, amely átláthatóbb működésű, függetlenebb szerkesztői elvek mentén dolgozik, és visszaállítja a közbizalmat a közszolgálati médiában.