Szívszorító: zokogásban tört ki a műsorvezető, édesanyja haláláról szóltak a hírek

Savannah Guthrie könnyekben tört ki, miközben az NBC-ben édesanyja, Nancy feltételezett haláláról számoltak be. A műsorvezető könyörögve fordult a nézőkhöz.

Az emberrablók állítják, hogy elhunyt a műsorvezető édesanyja

Fotó: David Tomaseti / Unsplash

A műsorvezető családjának drámája

Savannah elmondta, hogy családja mérhetetlen szenvedésen megy keresztül, miután édesanyja elrablói azt állították, hogy Nancy meghalt. Az édesanyát utoljára január 31-én látták az arizonai Tucsonban található otthona közelében, majd nyoma veszett. Az eltűnés óta a család kétségbeesetten próbálja megtalálni. Nemrég azonban egy váltságdíj-követelő levelet kaptak, amely szerint Nancy meghalt. A levél írói bocsánatot kértek, majd azt állították, hogy a holttestet csak pénz ellenében hajlandók átadni. Azt is közölték, hogy nem állt szándékukban megölni az asszonyt, de röviddel az eltűnése után életét vesztette. A levél hitelességét egyelőre nem sikerült megerősíteni.

Savannah Guthrie breaks down on ‘Today’ while addressing mom Nancy’s suspected death in ransom note https://t.co/3cXIVNvvjP pic.twitter.com/ALxVeZG3pX — New York Post (@nypost) June 23, 2026

Amikor Savannah a Today című műsorban a legújabb fejleményekről beszélt, könnyek között fordult a nézőkhöz segítségért.

Nem tehetek úgy, mintha nem lennék itt. Ezért szeretném megragadni az alkalmat, hogy arra kérjem az embereket – sőt, könyörögjek nekik –, hogy jelentkezzenek, ha bármit tudnak. Valaki biztosan tud valamit. Könyörgünk a segítségükért. Nem akarom elszalasztani ezt a lehetőséget. Szeretjük az édesanyánkat, és soha nem fogjuk abbahagyni a keresését

– mondta.

Édesanyjuk eltűnése óta Savannah és testvérei, Camron és Annie több alkalommal üzentek a közösségi médiában az állítólagos emberrablóknak, valamint arra kérték őket, hogy engedjék haza Nancyt. A család számára a legfontosabb továbbra is az, hogy megtudják, mi történt Nancyvel - írja a Mirror.

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