Nincsenek rá szavak: kiirtotta családját a nagymama, unokáit sem kímélte

Öt családtagjának megölésével vádolják azt a New York állambeli nagymamát, Amy Steadmant, akit azzal gyanúsítanak, hogy szándékosan megmérgezte 44 éves lányát és négy kiskorú unokáját. A tragikus eset lakóparki otthonában történt, Sarah és gyermekei, Harper, Hudson, Gavin és Gracelynn mind belehaltak a mérgezésbe. A legidősebb gyermek is mindössze csak 13 éves volt a nagymama szörnyű tettekor.

Öt családtagját mérgezte meg a nagymama: nem tudni, mi volt az indíték. Fotó: Kovács Noémi/Pexels

A rendőrök a helyszínen több vény nélkül kapható gyógyszert és egy kézzel írt levelet is találtak a lakásban, továbbá a nyomozás jelenlegi állása szerint nincs arra utaló jel, hogy a tragédiában bárki más is részt vett volna.

Öt családtagját mérgezte meg a nagymama: nem tudni, mi volt az indíték

A rendőröket június 23-án, kedden este fél hét előtt hívták ki alakáshoz, miután a szomszédok jelezték, hogy a családot több napja nem látták. Azt, hogy mi állt a felfoghatatlan tett hátterében a hatóságok egyelőre nem közölték. Azt azonban elárulták, egyelőre azt sem lehet pontosan megállapítani a család mikor vesztette életét. Úgy vélik, már hosszabb ideje halottak lehettek, mikor rájuk találtak.

A gyermekek édesapja, Brady Harmon a tragédia után közölte, 2019 novembere óta nem láthatta személyesen gyermekeit, és hat éven keresztül küzdött a felügyeleti jogért vagy legalább a kapcsolattartásért. Állítása szerint már csak néhány nap választotta volna el őt attól, hogy újra találkozhasson velük:

Bárcsak lett volna még valami, amit jogilag megtehettem volna. Minden lehetséges eszközt kimerítettem, az ügyvédeim is mindent megtettek. Soha nem gondoltam volna, hogy valaki ilyesmire képes. Szinte már a célegyenesben voltam, amikor egyik pillanatról a másikra minden összeomlott. Most már csak az maradt, hogy hazahozzam a gyermekeim földi maradványait

- idézte a gyászoló apát a People.