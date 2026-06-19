Igazi Superman: égő lábbal mentette meg unokáit és otthonát a texasi férfi

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy texasi nagypapa, miután felrobbant egy régi hordó, amelyet egy árverésen vásárolt. A drámai pillanatokat az otthoni biztonsági kamera is rögzítette – írja a New York Post.

Videón a pillanat, amikor felrobban a hordó és lángba borul a nagypapa. / Fotó: New York Post

Felrobbant egy hordó, a nagypapa saját életét kockáztatta

Carl Motley éppen plazmavágóval próbálta felvágni a hordót texomai otthona előtt, amikor a benne maradt olajmaradványok berobbantak. A felvételen jól látszik, ahogy a hordó hatalmas tűzgolyóvá vált, miközben a férfi két unokája és a család kutyája csupán néhány méterre tartózkodott.

A robbanást követően a lángok azonnal elborították Motleyt.

A videón az is látható, ahogy a férfi kimenekült a tűzből, miközben egyik lába még égett. A lángok közben már a ház bejárata felé terjedtek.

A nagypapa azonban nem menekült el. Miután eloltotta az égő ruházatát, azonnal visszarohant a házba, majd néhány másodperccel később egy poroltóval a kezében tért vissza, hogy megfékezze a tüzet.

Testvére, Carin Curry szerint ezzel a lélekjelenléttel sikerült megakadályoznia, hogy a lángok elérjék az épületet.

Szereti Supermannek nevezni magát. Mindig segíteni akar másokon, és azon a napon is úgy reagált, mint egy szuperhős. Egyszerűen megtette, amit kellett

– mondta.

A férfi a robbanás következtében teste mintegy 30 százalékán szenvedett égési sérüléseket. Egy planoi égésközpontba szállították, ahol speciális kezelésben részesül.

Lánya, Carly Motley azt írta, hogy amikor újra találkozhatott édesapjával a kórházban, az első kérdése nem a saját állapotára vonatkozott, hanem „hogy jól vannak-e az unokái”.