Napernyő-botrány Olaszországban: sokan teljesen értetlenül állnak a döntés előtt

A Szardínia délkeleti részén található Punta Molentis strandon új szabályok léptek életbe a természeti környezet védelme érdekében. A látogatóknak belépődíjat kell fizetniük, és csak meghatározott feltételek mellett használhatnak napernyőt – írja a Guardian.

Napernyő-szabály kavart botrányt egy szardíniai strandon (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A szabály szerint napernyőt csak a 10 év alatti gyerekekkel érkező családok, valamint a 65 év felettiek használhatnak, ráadásul családonként mindössze egyet.

Felháborodást váltott ki a napernyő-szabály

A rendelkezés gyorsan nagy visszhangot kapott a közösségi médiában. Többen abszurdnak nevezték a szabályt, és sokan aggódnak amiatt is, hogy a korlátozás növelheti a napszúrás és a leégés kockázatát.

A kommentelők ironikus megjegyzésekkel is reagáltak: volt, aki azt írta, hogy ezek szerint „gyereket kell bérelni” a strandoláshoz, más pedig azt kérdezte, hogy „nagyszülővel kell érkezni a napernyő használatához”.

A helyi önkormányzat szerint a szigorítás célja a Punta Molentis természeti környezetének megóvása. A terület egy védett övezet része, amelyet korábban erdőtűz is sújtott, valamint extrém időjárási jelenségek is érintettek.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a látogatók környezeti terhelését csökkenteni kell, ezért más árnyékoló eszközök – például sátrak és pavilonok – használatát is betiltották.

Megdőlt egy nagy tévhit a fényvédelemről, ezt sokan rosszul tudják

A fényvédő (SPF – Sun Protection Factor) azt mutatja meg, hogy egy adott készítmény mennyivel hosszabb ideig képes késleltetni a leégést okozó UVB-sugarak hatását, mint a bőr természetes védekezőképessége. Egy átlagos felnőtt körülbelül 20–25 percet tud a napon tölteni leégés nélkül, így elméletben egy SPF 15-ös fényvédő ezt az időt többszörösére növelheti.

Önnek is fontos a bőre egészsége? – Erre érdemes odafigyelnie

Sokan még mindig csak nyáron gondolnak a bőrük védelmére, pedig a napsugárzás egész évben hatással van ránk. Az UV-sugárzás nemcsak napégést okozhat, hanem hosszú távon a bőr öregedéséhez és súlyos betegségek kialakulásához is hozzájárulhat. A szakemberek szerint az UV-sugárzás a mindennapokban is éri a bőrünket, még akkor is, ha nem napozunk.