Natalie Portman 45 éves lett – a Star Wars-sztárjáról ezt kevesen tudják

Natalie Portmant a világ leginkább a Star Wars-filmekből és a Fekete hattyúból ismeri, ugyanakkor karrierje számos különleges történetet és kevésbé ismert érdekességet rejt.
15 érdekesség Natalie Portmanről
1. Egy pizzériában fedezték fel
Natalie Portman mindössze 11 éves volt, amikor egy ügynök felfigyelt rá egy pizzériában. Eredetileg modellkarrier felé próbálták terelni, ő azonban inkább a színészetet választotta, ami később meghatározta egész életét.
2. Először túl fiatalnak tartották a Léon, a profi főszerepére
A Léon, a profi című filmben nyújtott alakítása tette világhírűvé, ám eredetileg elutasították Mathilda szerepére, mert túl fiatalnak ítélték. Később mégis ő kapta meg a lehetőséget, és a film máig pályafutása egyik legfontosabb állomásának számít – számolt be róla az imdb.
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3. Kihagyta a Star Wars premierjét
Miközben a világ a Star Wars I. rész – Baljós árnyak premierjére készült, Portman a középiskolai záróvizsgáira tanult. Emiatt nem vett részt a film bemutatóján, ami jól mutatja, milyen fontos szerepet töltött be életében a tanulás.
4. A Harvard Egyetemen szerzett diplomát
2003-ban pszichológiából diplomázott a Harvard Egyetemen. Kevés hollywoodi sztár mondhatja el magáról, hogy a forgatások mellett egy ilyen rangos intézményben szerzett diplomát.
5. Több nyelven beszél
Anyanyelvi szinten beszél angolul és héberül, emellett franciául is tud társalgási szinten kommunikálni.
6. A Star Wars előtt nem ismerte a filmsorozatot
Mielőtt Padmé Amidala szerepét megkapta volna, soha nem látta az eredeti Star Wars-trilógiát. Egy interjúban később azt is elárulta, hogy korábban a Star Wars és a Star Trek közötti különbséget sem tudta.
7. Különleges kapcsolat fűzi Anne Frank történetéhez
Az Anne Frank naplója Broadway-változatában Anne Frankot alakította. A szerep különösen megviselte érzelmileg, mivel családját személyesen is érintette a holokauszt tragédiája. Nagyszülei számos rokonukat veszítették el a második világháború alatt.
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