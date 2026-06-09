Natalie Portman 45 éves lett – a Star Wars-sztárjáról ezt kevesen tudják

Natalie Portmant a világ leginkább a Star Wars-filmekből és a Fekete hattyúból ismeri, ugyanakkor karrierje számos különleges történetet és kevésbé ismert érdekességet rejt.

Natalie Portman 2002-ben, a National Arts Awards díjátadón New Yorkban – Fotó: Ron Galella / Ron Galella Collection

15 érdekesség Natalie Portmanről

1. Egy pizzériában fedezték fel

Natalie Portman mindössze 11 éves volt, amikor egy ügynök felfigyelt rá egy pizzériában. Eredetileg modellkarrier felé próbálták terelni, ő azonban inkább a színészetet választotta, ami később meghatározta egész életét.

2. Először túl fiatalnak tartották a Léon, a profi főszerepére

A Léon, a profi című filmben nyújtott alakítása tette világhírűvé, ám eredetileg elutasították Mathilda szerepére, mert túl fiatalnak ítélték. Később mégis ő kapta meg a lehetőséget, és a film máig pályafutása egyik legfontosabb állomásának számít – számolt be róla az imdb.

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