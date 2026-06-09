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Natalie Portman

Natalie Portman 45 éves lett – a Star Wars-sztárjáról ezt kevesen tudják

1 órája
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Június 9-én ünnepli 45. születésnapját Natalie Portman. A színésznő karrierjének legnagyobb sikerét a Fekete hattyú című film hozta meg, amelyben nyújtott alakításáért Oscar- és Golden Globe-díjat is kapott. Natalie Portman emellett az első olyan, az 1980-as években született színésznő, aki elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat.
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Natalie Portmanszínésznőszületésnap

Natalie Portmant a világ leginkább a Star Wars-filmekből és a Fekete hattyúból ismeri, ugyanakkor karrierje számos különleges történetet és kevésbé ismert érdekességet rejt.

Actress Natalie Portman attends the Americans for the Arts' Seventh Annual National Arts Awards on October 7, 2002 at Cipriani 42nd Street in New York City.
Natalie Portman 2002-ben, a National Arts Awards díjátadón New Yorkban – Fotó: Ron Galella / Ron Galella Collection

15 érdekesség Natalie Portmanről

1. Egy pizzériában fedezték fel

Natalie Portman mindössze 11 éves volt, amikor egy ügynök felfigyelt rá egy pizzériában. Eredetileg modellkarrier felé próbálták terelni, ő azonban inkább a színészetet választotta, ami később meghatározta egész életét.

2. Először túl fiatalnak tartották a Léon, a profi főszerepére

A Léon, a profi című filmben nyújtott alakítása tette világhírűvé, ám eredetileg elutasították Mathilda szerepére, mert túl fiatalnak ítélték. Később mégis ő kapta meg a lehetőséget, és a film máig pályafutása egyik legfontosabb állomásának számít – számolt be róla az imdb.

További képekért kattintson!

Natalie Portman, NataliePortman, 45 éves, NataliePortman45, galéria, 2026
Natalie Portman, NataliePortman, 45 éves, NataliePortman45, galéria, 2026
Natalie Portman, NataliePortman, 45 éves, NataliePortman45, galéria, 2026
Natalie Portman, NataliePortman, 45 éves, NataliePortman45, galéria, 2026
Natalie Portman, NataliePortman, 45 éves, NataliePortman45, galéria, 2026
Natalie Portman, NataliePortman, 45 éves, NataliePortman45, galéria, 2026
Natalie Portman, NataliePortman, 45 éves, NataliePortman45, galéria, 2026
Natalie Portman, NataliePortman, 45 éves, NataliePortman45, galéria, 2026
Natalie Portman, NataliePortman, 45 éves, NataliePortman45, galéria, 2026
Natalie Portman, NataliePortman, 45 éves, NataliePortman45, galéria, 2026
Natalie Portman, NataliePortman, 45 éves, NataliePortman45, galéria, 2026
Natalie Portman, NataliePortman, 45 éves, NataliePortman45, galéria, 2026
Galéria: 45 éves lett Natalie Portman
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Az amerikai színésznő, Natalie Portman és a francia színész, Jean Reno a Luc Besson rendezte „Leon” című film forgatásán 1994-ben

3. Kihagyta a Star Wars premierjét

Miközben a világ a Star Wars I. rész – Baljós árnyak premierjére készült, Portman a középiskolai záróvizsgáira tanult. Emiatt nem vett részt a film bemutatóján, ami jól mutatja, milyen fontos szerepet töltött be életében a tanulás.

4. A Harvard Egyetemen szerzett diplomát

2003-ban pszichológiából diplomázott a Harvard Egyetemen. Kevés hollywoodi sztár mondhatja el magáról, hogy a forgatások mellett egy ilyen rangos intézményben szerzett diplomát.

5. Több nyelven beszél

Anyanyelvi szinten beszél angolul és héberül, emellett franciául is tud társalgási szinten kommunikálni.

6. A Star Wars előtt nem ismerte a filmsorozatot

Mielőtt Padmé Amidala szerepét megkapta volna, soha nem látta az eredeti Star Wars-trilógiát. Egy interjúban később azt is elárulta, hogy korábban a Star Wars és a Star Trek közötti különbséget sem tudta.

7. Különleges kapcsolat fűzi Anne Frank történetéhez

Az Anne Frank naplója Broadway-változatában Anne Frankot alakította. A szerep különösen megviselte érzelmileg, mivel családját személyesen is érintette a holokauszt tragédiája. Nagyszülei számos rokonukat veszítették el a második világháború alatt.

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