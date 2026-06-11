Nyíltan megfenyegethették Donald Trumpot

A National Mall gyepén egy nagyméretű „8647” feliratot fedeztek fel csütörtökön Washingtonban. A Reuters fotósa a Washington-emlékmű tetejéről vette észre a jelölést a második világháborús emlékmű közelében, még azelőtt, hogy a hatóságok megérkeztek volna a helyszínre.

A National Mall műholdképe Washingtonban, a Lincoln-emlékmű előtti tükröződő medencével

Fotó: - / Satellite image ©2026 Vantor

A beszámolók szerint az amerikai parkrendőrség és a Nemzeti Gárda tagjai is kivonultak a területre. A feliratban a 8-as, a 6-os és a 7-es jól kivehető volt, a 4-es alakja azonban kevésbé látszott egyértelműen.

Politikai üzenetként is értelmezhetik a National Mall gyepén megjelent számsort

A „8647” számkombináció az elmúlt időszakban több alkalommal is felbukkant Donald Trump amerikai elnök bírálói körében. A kifejezés az amerikai szlengben használt „86” számra vezethető vissza, amely valaminek az eltávolítását vagy megszüntetését jelentheti, míg a „47” Trump jelenlegi elnöki sorszámára utal.

US authorities were responding to what appeared to be a large tracing of '8647' into the grounds of the National Mall in Washington, DC. A Reuters photographer atop the Washington Monument saw the apparent tracing shortly before officials arrived https://t.co/L5L44zzOV3 — Reuters (@Reuters) June 11, 2026

A Trump-adminisztráció több szövetségese, valamint az amerikai igazságügyi minisztérium egyes képviselői szerint a kifejezés akár erőszakos felhívásként is értelmezhető, míg mások politikai tiltakozásként tekintenek rá.

A hatóságok egyelőre nem közölték, miként alakították ki a feliratot a gyepen. A helyszínen készült felvételeken az látható, hogy a számsor által kirajzolt területen a fű barnára színeződött, miközben a környező gyep zöld maradt.

Az ügy különösen nagy figyelmet kapott, mivel a National Mall a következő hetekben az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójához kapcsolódó rendezvények egyik kiemelt helyszíne lesz.

A „8647” számkombináció korábban is a figyelem középpontjába került. Szövetségi ügyészek tavaly vádat emeltek az FBI korábbi igazgatója, James Comey ellen egy olyan közösségi médiás bejegyzés miatt, amelyben a számot kagylókból kirakva ábrázolták egy tengerparton.