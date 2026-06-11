Nyíltan megfenyegethették Donald Trumpot

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Szokatlan jelenségre figyeltek fel Washington egyik legismertebb közterületén. A National Mall területén egy hatalmas számsor jelent meg a gyepen, amely miatt a hatóságok is a helyszínre vonultak. Az eset hátterét egyelőre vizsgálják.
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rongálásgyepWashington

A National Mall gyepén egy nagyméretű „8647” feliratot fedeztek fel csütörtökön Washingtonban. A Reuters fotósa a Washington-emlékmű tetejéről vette észre a jelölést a második világháborús emlékmű közelében, még azelőtt, hogy a hatóságok megérkeztek volna a helyszínre.

A National Mall műholdképe Washingtonban, a Lincoln-emlékmű előtti tükröződő medencével. This satellite image released by Vantor Technologies on June 10, 2026 and taken on June 10, 2023 shows the Lincoln Memorial Reflecting Pool on the National Mall in Washington, DC. (Photo by Satellite image ©2026 Vantor / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR TECHNOLOGIES" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED
A National Mall műholdképe Washingtonban, a Lincoln-emlékmű előtti tükröződő medencével
Fotó: - / Satellite image ©2026 Vantor

A beszámolók szerint az amerikai parkrendőrség és a Nemzeti Gárda tagjai is kivonultak a területre. A feliratban a 8-as, a 6-os és a 7-es jól kivehető volt, a 4-es alakja azonban kevésbé látszott egyértelműen.

Politikai üzenetként is értelmezhetik a National Mall gyepén megjelent számsort

A „8647” számkombináció az elmúlt időszakban több alkalommal is felbukkant Donald Trump amerikai elnök bírálói körében. A kifejezés az amerikai szlengben használt „86” számra vezethető vissza, amely valaminek az eltávolítását vagy megszüntetését jelentheti, míg a „47” Trump jelenlegi elnöki sorszámára utal.

A Trump-adminisztráció több szövetségese, valamint az amerikai igazságügyi minisztérium egyes képviselői szerint a kifejezés akár erőszakos felhívásként is értelmezhető, míg mások politikai tiltakozásként tekintenek rá.

A hatóságok egyelőre nem közölték, miként alakították ki a feliratot a gyepen. A helyszínen készült felvételeken az látható, hogy a számsor által kirajzolt területen a fű barnára színeződött, miközben a környező gyep zöld maradt.

Az ügy különösen nagy figyelmet kapott, mivel a National Mall a következő hetekben az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójához kapcsolódó rendezvények egyik kiemelt helyszíne lesz.

A „8647” számkombináció korábban is a figyelem középpontjába került. Szövetségi ügyészek tavaly vádat emeltek az FBI korábbi igazgatója, James Comey ellen egy olyan közösségi médiás bejegyzés miatt, amelyben a számot kagylókból kirakva ábrázolták egy tengerparton.

 

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