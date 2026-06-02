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Az atomháborúra készül a NATO, minden vörös vonalat át akarnak lépni

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Az Egyesült Államok több európai NATO-tagállamban is nukleáris fegyverek vagy nukleáris képességű bombázók telepítéséről tárgyal – írja a Financial Times. A tervek szerint a jelenlegi hat országon túl további szövetségesek, köztük Lengyelország és a balti államok is részt vehetnének a nukleáris megosztási rendszer bővítésében, ami új szintre emelheti a NATO és Oroszország közötti feszültséget.
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financial timesegyesült államoklengyelországoroszország

Az Egyesült Államok több európai NATO-tagállamban is nukleáris fegyverek vagy nukleáris képességű bombázók telepítéséről folytat tárgyalásokat – írja a Financial Times. A tervek szerint a jelenlegi hat állomásozási hely mellett további országok, köztük Lengyelország és a balti államok is bekerülhetnek a nukleáris megosztási rendszerbe, ami jelentős stratégiai változást hozhat az európai biztonsági architektúrában.

WASHINGTON, DC - MAY 27: U.S. President Donald Trump listens to members of his Cabinet speak during a meeting in the Cabinet Room of the White House on May 27, 2026 in Washington, DC. Trump meets with his Cabinet days after saying a peace deal with Iran was largely negotiated amid expectations around the re-opening the Strait of Hormuz. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A lap szerint az Egyesült Államok olyan megoldásokat vizsgál, amelyekben nukleáris fegyverek hordozására alkalmas bombázókat telepítenének újabb európai szövetséges országokba. Ezek a repülőgépek jelenleg hat NATO-tagállamban állomásoznak: Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában és Törökországban. A nukleáris arzenál feletti tényleges ellenőrzés továbbra is teljes mértékben az Egyesült Államok kezében marad, és a biztonsági protokollok szerint Washington feladata a fegyverek kezelése és védelme is.

A tárgyalások egyik célja, hogy megerősítsék az európai NATO-szövetségesek biztonságérzetét, különösen abban a helyzetben, amikor Washington egyes katonai kötelezettségvállalásainak átalakítása vagy csökkentése is napirendre kerülhet. A keleti tagállamok, köztük Lengyelország, Észtország, Lettország és Litvánia már korábban is jelezték, hogy az orosz határ közelsége miatt erősebb amerikai nukleáris jelenlétet tartanának kívánatosnak.

A Financial Times szerint a NATO jelenlegi nukleáris megosztási rendszere a hidegháború óta működik, és a gyakorlatban azt jelenti, hogy az amerikai nukleáris fegyverek egy része európai országokban állomásozik, de felhasználásuk feletti döntés kizárólag Washington hatásköre. Jelenleg ilyen eszközök Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában és Törökországban találhatók.

A lehetséges bővítés jogi és politikai vitákat is felvet, mivel az 1997-es NATO–Oroszország alapokmány szerint a szövetségnek nem áll szándékában nukleáris fegyvereket telepíteni az új tagállamok területére. Ugyanakkor több NATO-tagállam szerint a megváltozott biztonsági helyzet – különösen az ukrajnai háború – újraírhatja ennek a megállapodásnak az értelmezését.

A nukleáris jelenlét bővítéséről szóló egyeztetések így nemcsak katonai, hanem politikai üzenetet is hordoznak Moszkva felé, jelezve, hogy a NATO nem kíván gyengíteni elrettentő erején, sőt egyes térségekben annak erősítését tervezi. A döntés végső formája még nem ismert, de a tárgyalások már önmagukban is újabb feszültségforrást jelentenek az Egyesült Államok vezette szövetség és Oroszország viszonyában.

 

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