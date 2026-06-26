Meghalt az erőszaktevő, aki megrendezte a saját halálát, majd elmenekült az igazságszolgáltatás elől

Meghalt Nicholas Rossi, az amerikai férfi, aki megrendezte a saját halálát, majd Skóciába menekült, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást. A 38 éves Rossit két nő megerőszakolása miatt ítélték 10 évtől életfogytig tartó börtönbüntetésre, büntetését Utah államban töltötte. Rossi 2026. június 25-én egy utahi kórházban halt meg, a hírek szerint egy meglévő egészségügyi probléma szövődményei miatt, miután leállíttatta az orvosi kezelését.

Meghalt Nicholas Rossi, aki saját halálát megrendezve menekült Skóciába a nemi erőszak vádjai elől. Végül kiadták az Egyesült Államoknak (A képen Nicholas Rossi látható, amint távozik az edinburgh-i bíróságról a kiadatási meghallgatása után. Ez ahhoz az időszakhoz kapcsolódik, amikor Skóciában tartózkodott, és az Egyesült Államokba való kiadatásáról döntöttek) Fotó: EWAN BOOTMAN / ANADOLU AGENCY

Az utahi büntetés-végrehajtási hatóság közlése szerint Rossi egy meglévő egészségügyi probléma szövődményeibe halt bele, miután úgy döntött, hogy nem folytatja az orvosi kezelését. Egészségi állapotáról részleteket nem közöltek, de a bírósági meghallgatásokon gyakran kerekesszékben jelent meg, és oxigént használt – írja a Sky News.

Saját halálát is megrendezte a nemi erőszaktevő

Nicholas Rossit tavaly ítélték el két nő 2008-as megerőszakolása miatt Utah államban. Az egyik ügyben az áldozat a bíróságon azt mondta, Rossi „félelem, fájdalom és pusztítás nyomát” hagyta maga után. A férfit egy több mint tíz évvel korábbi DNS-minta alapján azonosították.

Az ügy egyik legbizarrabb része az volt, hogy Rossi 2020-ban megpróbálta elhitetni a világgal, hogy meghalt. Egy online gyászjelentés szerint nem-Hodgkin-limfómában vesztette életét, valójában azonban továbbra is bujkált, hogy elkerülje a nemi erőszak vádjait.

Skóciában bukott le Nicholas Rossi

Rossit végül Skóciában tartóztatták le, miközben Covid miatt kezelték egy kórházban. A dolgozók az Interpol-körözés alapján felismerték jellegzetes tetoválásait, köztük egy olyan egyetem címerét is, ahová soha nem járt.

A férfi hosszú ideig tagadta, hogy ő Nicholas Rossi lenne. Azt állította, hogy Arthur Knight nevű ír árva, akit megpróbálnak bemártani. Még azt is mondta, hogy a tetoválásokat akkor készítették rá, amikor kómában feküdt, hogy hasonlítson a körözött férfira.

A kiadatási eljárás évekig húzódott, végül 2024 januárjában adták ki az Egyesült Államoknak. Egy utahi bírósági megjelenésén angol akcentussal beszélt, a bírót „m’lady”-nek szólította, és továbbra is Arthur Knight Brownként mutatkozott be.