Kritikus helyzet alakult ki a Nemzetközi Űrállomáson, nagy kérdés lett az ISS jövője

Riadó volt a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), miután súlyosbodott a levegőszivárgási helyzet. A NASA űrhajósait átmenetileg a SpaceX Dragon űrhajóba küldték, mert az orosz kozmonauták kockázatos javítási műveletbe kezdtek. A vita hónapok óta tart a NASA és a Roszkoszmosz között arról, honnan szökik a levegő, és hogyan lehetne megállítani a szivárgást. A riasztást később feloldották, mert az orosz fél leállította a javítást további mérések miatt. Az eset újra felvetette, mennyire biztonságos az öregedő Nemzetközi Űrállomás működtetése.
Riadó volt a Nemzetközi Űrállomáson
A friss esemény lényege, hogy a NASA űrhajósainak pénteken átmenetileg a SpaceX Dragon űrhajóba kellett vonulniuk, mert súlyosbodott a levegőszivárgási helyzet a Nemzetközi Űrállomáson. Az óvintézkedésre akkor került sor, amikor az orosz kozmonauták egy kockázatosabb javítási műveletbe kezdtek: fűrésszel vágtak bele az állomás egyik részébe, hogy elérjék a feltételezett szivárgási pontot.
A NASA a Crew-12 küldetés négy tagját és egy másik amerikai űrhajóst is arra utasított, hogy húzódjanak biztonságos helyre, és készüljenek fel egy esetleges evakuálásra. A riasztás végül nagyjából 90 perc után véget ért, mert a Roszkoszmosz leállította a javítást, hogy további adatokat és méréseket gyűjtsön.
- Levegőszivárgás miatt riadó volt a Nemzetközi Űrállomáson.
- A NASA űrhajósai a SpaceX Dragon kapszulában készültek egy esetleges evakuálásra.
- Orosz kozmonauták fűrésszel vágtak bele az ISS egyik részébe a szivárgás keresése miatt.
- A NASA és a Roszkoszmosz vitázik a szivárgás forrásáról és a javítás módjáról.
- Az eset ráirányította a figyelmet arra, hogy az ISS öregszik, és 2030-ban tervezik kivonni a használatból.
Vita alakult ki a NASA és a Roszkoszmosz között
A háttérben régóta húzódó orosz–amerikai vita áll. A NASA és a Roszkoszmosz hónapok óta nem ért egyet abban, pontosan honnan szökik a levegő, és hogyan lehetne biztonságosan megállítani a szivárgást. A probléma a Zvezda orosz kiszolgálómodul PrK nevű átvezető alagútjához kapcsolódik, amely az állomás orosz részének hátsó szakaszában található. Ez a folyosó köti össze a Zvezda lakóterét a dokkolónyílással. A szivárgás 2019 óta ismert, de az utóbbi időben romlott a helyzet: a levegővesztés üteme a beszámolók szerint megduplázódott.
Evakuálásra is készültek az űrhajósok
A NASA-nak kész terve van arra az esetre, ha a Nemzetközi Űrállomást sürgősen el kellene hagyni. A riasztás idején az űrhajósok a kijelölt Dragon kapszulába vonultak, ahol szükség esetén űrruhát vehettek volna fel, majd visszatérhettek volna a Földre. Ez azért fontos, mert egy űrruha felvétele akár 30 percig is tarthat, vészhelyzetben pedig minden perc számít.
Egyre öregebb a Nemzetközi Űrállomás
Az eset újra felvetette, meddig tartható biztonságosan pályán a Nemzetközi Űrállomás. Az ISS első moduljainak építése 1998-ban kezdődött, az állomást eredetileg csak 2015-ig tervezték működtetni, ehhez képest már több mint tíz évvel túlfutotta az eredeti élettartamát. A rendszerek és alkatrészek öregszenek, több száz elem működik a tervezett élettartamán túl. A szivárgások, repedések, mikrometeoritok és űrszemét okozta sérülések egyre nagyobb kockázatot jelentenek. A NASA jelenlegi terve szerint az ISS-t 2030-ban vezetik vissza a Föld légkörébe – olvasható a Daily Mail cikkében.
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