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Kritikus helyzet alakult ki a Nemzetközi Űrállomáson, nagy kérdés lett az ISS jövője

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Súlyos levegőszivárgás miatt kellett menedékbe vonulniuk az űrhajósoknak. A Nemzetközi Űrállomáson a NASA átmenetileg a SpaceX Dragon kapszulába küldte a legénység egy részét, miközben orosz kozmonauták kockázatos javítási műveletbe kezdtek.
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Riadó volt a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), miután súlyosbodott a levegőszivárgási helyzet. A NASA űrhajósait átmenetileg a SpaceX Dragon űrhajóba küldték, mert az orosz kozmonauták kockázatos javítási műveletbe kezdtek. A vita hónapok óta tart a NASA és a Roszkoszmosz között arról, honnan szökik a levegő, és hogyan lehetne megállítani a szivárgást. A riasztást később feloldották, mert az orosz fél leállította a javítást további mérések miatt. Az eset újra felvetette, mennyire biztonságos az öregedő Nemzetközi Űrállomás működtetése.

Riadó volt a Nemzetközi Űrállomáson: A NASA űrhajósai a SpaceX Dragon kapszulában készültek egy esetleges evakuálásra, (FILES) This handout image released by NASA hows the International Space Station as seen from the US space shuttle Atlantis, April 17 2002, 247 miles above the Earth as the shuttle departed the station. A leak on the International Space Station triggered a brief safety alert on June 5, 2026, as Russian astronauts prepared to start repairs, before NASA announced that the operation was over. Astronauts had started safety procedures while Russia's crew on the ISS planned to begin repairs that were then postponed. (Photo by Handout / NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA / HANDOUT" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
 Riadó volt a Nemzetközi Űrállomáson: A NASA űrhajósai a SpaceX Dragon kapszulában készültek egy esetleges evakuálásra Fotó: HANDOUT / NASA

Riadó volt a Nemzetközi Űrállomáson

A friss esemény lényege, hogy a NASA űrhajósainak pénteken átmenetileg a SpaceX Dragon űrhajóba kellett vonulniuk, mert súlyosbodott a levegőszivárgási helyzet a Nemzetközi Űrállomáson. Az óvintézkedésre akkor került sor, amikor az orosz kozmonauták egy kockázatosabb javítási műveletbe kezdtek: fűrésszel vágtak bele az állomás egyik részébe, hogy elérjék a feltételezett szivárgási pontot. 

A NASA a Crew-12 küldetés négy tagját és egy másik amerikai űrhajóst is arra utasított, hogy húzódjanak biztonságos helyre, és készüljenek fel egy esetleges evakuálásra. A riasztás végül nagyjából 90 perc után véget ért, mert a Roszkoszmosz leállította a javítást, hogy további adatokat és méréseket gyűjtsön.

  • Levegőszivárgás miatt riadó volt a Nemzetközi Űrállomáson.
  • A NASA űrhajósai a SpaceX Dragon kapszulában készültek egy esetleges evakuálásra.
  • Orosz kozmonauták fűrésszel vágtak bele az ISS egyik részébe a szivárgás keresése miatt.
  • A NASA és a Roszkoszmosz vitázik a szivárgás forrásáról és a javítás módjáról.
  • Az eset ráirányította a figyelmet arra, hogy az ISS öregszik, és 2030-ban tervezik kivonni a használatból.

Vita alakult ki a NASA és a Roszkoszmosz között

A háttérben régóta húzódó orosz–amerikai vita áll. A NASA és a Roszkoszmosz hónapok óta nem ért egyet abban, pontosan honnan szökik a levegő, és hogyan lehetne biztonságosan megállítani a szivárgást. A probléma a Zvezda orosz kiszolgálómodul PrK nevű átvezető alagútjához kapcsolódik, amely az állomás orosz részének hátsó szakaszában található. Ez a folyosó köti össze a Zvezda lakóterét a dokkolónyílással. A szivárgás 2019 óta ismert, de az utóbbi időben romlott a helyzet: a levegővesztés üteme a beszámolók szerint megduplázódott.

Evakuálásra is készültek az űrhajósok

A NASA-nak kész terve van arra az esetre, ha a Nemzetközi Űrállomást sürgősen el kellene hagyni. A riasztás idején az űrhajósok a kijelölt Dragon kapszulába vonultak, ahol szükség esetén űrruhát vehettek volna fel, majd visszatérhettek volna a Földre. Ez azért fontos, mert egy űrruha felvétele akár 30 percig is tarthat, vészhelyzetben pedig minden perc számít.

Egyre öregebb a Nemzetközi Űrállomás

Az eset újra felvetette, meddig tartható biztonságosan pályán a Nemzetközi Űrállomás. Az ISS első moduljainak építése 1998-ban kezdődött, az állomást eredetileg csak 2015-ig tervezték működtetni, ehhez képest már több mint tíz évvel túlfutotta az eredeti élettartamát. A rendszerek és alkatrészek öregszenek, több száz elem működik a tervezett élettartamán túl. A szivárgások, repedések, mikrometeoritok és űrszemét okozta sérülések egyre nagyobb kockázatot jelentenek. A NASA jelenlegi terve szerint az ISS-t 2030-ban vezetik vissza a Föld légkörébe – olvasható a Daily Mail cikkében.

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