Kritikus helyzet alakult ki a Nemzetközi Űrállomáson, nagy kérdés lett az ISS jövője

Riadó volt a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), miután súlyosbodott a levegőszivárgási helyzet. A NASA űrhajósait átmenetileg a SpaceX Dragon űrhajóba küldték, mert az orosz kozmonauták kockázatos javítási műveletbe kezdtek. A vita hónapok óta tart a NASA és a Roszkoszmosz között arról, honnan szökik a levegő, és hogyan lehetne megállítani a szivárgást. A riasztást később feloldották, mert az orosz fél leállította a javítást további mérések miatt. Az eset újra felvetette, mennyire biztonságos az öregedő Nemzetközi Űrállomás működtetése.

Riadó volt a Nemzetközi Űrállomáson: A NASA űrhajósai a SpaceX Dragon kapszulában készültek egy esetleges evakuálásra Fotó: HANDOUT / NASA

Riadó volt a Nemzetközi Űrállomáson

A friss esemény lényege, hogy a NASA űrhajósainak pénteken átmenetileg a SpaceX Dragon űrhajóba kellett vonulniuk, mert súlyosbodott a levegőszivárgási helyzet a Nemzetközi Űrállomáson. Az óvintézkedésre akkor került sor, amikor az orosz kozmonauták egy kockázatosabb javítási műveletbe kezdtek: fűrésszel vágtak bele az állomás egyik részébe, hogy elérjék a feltételezett szivárgási pontot.

A NASA a Crew-12 küldetés négy tagját és egy másik amerikai űrhajóst is arra utasított, hogy húzódjanak biztonságos helyre, és készüljenek fel egy esetleges evakuálásra. A riasztás végül nagyjából 90 perc után véget ért, mert a Roszkoszmosz leállította a javítást, hogy további adatokat és méréseket gyűjtsön.

Levegőszivárgás miatt riadó volt a Nemzetközi Űrállomáson.

A NASA űrhajósai a SpaceX Dragon kapszulában készültek egy esetleges evakuálásra.

Orosz kozmonauták fűrésszel vágtak bele az ISS egyik részébe a szivárgás keresése miatt.

A NASA és a Roszkoszmosz vitázik a szivárgás forrásáról és a javítás módjáról.

Az eset ráirányította a figyelmet arra, hogy az ISS öregszik, és 2030-ban tervezik kivonni a használatból.

Vita alakult ki a NASA és a Roszkoszmosz között

A háttérben régóta húzódó orosz–amerikai vita áll. A NASA és a Roszkoszmosz hónapok óta nem ért egyet abban, pontosan honnan szökik a levegő, és hogyan lehetne biztonságosan megállítani a szivárgást. A probléma a Zvezda orosz kiszolgálómodul PrK nevű átvezető alagútjához kapcsolódik, amely az állomás orosz részének hátsó szakaszában található. Ez a folyosó köti össze a Zvezda lakóterét a dokkolónyílással. A szivárgás 2019 óta ismert, de az utóbbi időben romlott a helyzet: a levegővesztés üteme a beszámolók szerint megduplázódott.