Megszólaltak a szakértők, ez a legfontosabb dolog a gyerekkorban

Dr. Jacqueline Harding, a londoni Middlesex Egyetem koragyermekkori fejlődéssel foglalkozó szakértője szerint a nevetés az egészséges agyműködés egyik alapvető eleme. A kutató úgy véli, hogy az öröm nem pusztán érzelem, hanem összetett biológiai folyamat, amely segíti a gyermekeket a stressz kezelésében, miközben erősíti a rugalmasságot és a tanulásra való nyitottságot – írja a Fox News.

A nevetés fontos a gyermekek egészséges fejlődése szempontjából – a kép illusztráció – fotó: Shutterstock

A nevetés nemcsak érzelem, hanem komplex biológiai folyamat

A szakértő szerint a nevetés már jóval a beszéd kialakulása előtt aktiválja az agy különböző területeit. A folyamat nemcsak a kreativitást serkenti, hanem fejleszti a munkamemóriát és támogatja a problémamegoldó gondolkodást is. Éppen ezért a kutatók gyakran „mentális edzésként” tekintenek rá. A nevetés jótékony hatásai molekuláris szinten is kimutathatók.

Csökkenti a szervezetben a stresszel összefüggő hormonok, például a kortizol és az adrenalin szintjét, miközben fokozza a jó közérzetért felelős vegyületek – köztük a dopamin, a szerotonin és az endorfinok – termelődését.

Emellett növeli az oxitocin mennyiségét is, amely fontos szerepet játszik a szülő és gyermek közötti érzelmi kapcsolat erősítésében. A kutatások arra is rámutatnak, hogy a tartós stressz éppen ellenkező hatást vált ki. Ronthatja a tanulási képességeket, gyengítheti az immunrendszer működését, valamint kedvezőtlenül befolyásolhatja az agy érzelmekért és emlékezetért felelős területeinek fejlődését. Dr. Harding szerint a szülők és pedagógusok sokat tehetnek azért, hogy a gyermekek részesüljenek a nevetés előnyeiből. A spontán játék, a közös örömteli élmények és a humorral átszőtt mindennapok olyan biztonságos környezetet teremtenek, amely támogatja az érzelmi szabályozást, a társas kapcsolatok kialakulását és a kognitív fejlődést.

Scientists reveal surprising brain benefit of laughter: 'It's a mental workout' https://t.co/yj7hxPt2TF pic.twitter.com/2JJXvdifrE — New York Post (@nypost) June 8, 2026

A szakember azt is hangsúlyozza, hogy az oktatásban nagyobb szerepet kellene kapnia a humornak és a játékosságnak. Véleménye szerint a pozitív érzelmek csökkentik a mentális terhelést, javítják a figyelmet és elősegítik az új ismeretek tartósabb rögzülését. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tanulás és a fejlődés alapja nem kizárólag a tananyag, hanem az a támogató, stresszmentes környezet is, amelyben a gyermekek biztonságban érzik magukat. A nevetés és a közös játék így nem csupán kellemes időtöltés, hanem az egészséges fejlődés nélkülözhetetlen eszköze is.